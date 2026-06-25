Mensajes de texto que solo se pueden ver una vez: la nueva función que llega a WhatsApp

Según cuenta el sitio especializado WABetaInfo, esta herramienta es vital para proteger mensajes con datos sensibles como claves bancarias o direcciones personales, ya que el texto desaparecerá de forma inmediata en cuanto el destinatario lea el chat.

WhatsApp estrenará herramienta para enviar mensajes de una única visualización. Foto: WABI

Este recurso, tal como te conté anteriormente, imita la dinámica que ya se implementa con éxito en el envío de archivos multimedia como imágenes, videos y audios. Su funcionamiento es simple: tras escribir el mensaje en la barra de chat, solo debemos mantener presionado de forma prolongada el icono de envío.

A continuación, se desplegará un menú secundario en la pantalla con la opción de enviar el mensaje bajo el formato de visualización única. Seleccionada esta opción, una vez que el destinatario reciba y lea el mensaje, el texto se borrará al instante.

Además, la fuente citada señala que, bajo esta modalidad, WhatsApp impedirá que ese mensaje para ver una sola vez pueda copiarse a través de una captura de pantalla o que se reenvíe a otros destinatarios.

Por último, y no menos importante, esta nueva función de WhatsApp estará disponible tanto para chats individuales como para grupos.

Esta herramienta, por ahora, está en prueba beta.

En lo que respecta a la disponibilidad, por ahora esta opción se encuentra en prueba beta, tanto para teléfonos Android como para aquellos con sistema operativo iOS. Una vez superada la evaluación y realizado el análisis pertinente, se desplegará una actualización oficial para todos los dispositivos.