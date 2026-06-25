Resguardar la privacidad es primordial para WhatsApp. Por ese motivo, Meta continúa ofreciendo distintas herramientas para garantizar una grata experiencia en el usuario. En este sentido, se supo recientemente que la compañía liderada por Mark Zuckerberg está trabajando en la visualización única de mensajes de texto.
Mensajes de texto que solo se pueden ver una vez: la nueva función que llega a WhatsApp
Al igual que sucede con los videos, fotos y audios de una sola visualización, WhatsApp adaptará esta función a sus mensajes de texto
¿Qué quiere decir esto? En otro orden de las palabras, el usuario podrá elegir si quiere que un mensaje enviado pueda verse solo una vez, tal como sucede actualmente con fotos, videos y audios. A continuación, todos los detalles de esta nueva función.
WhatsApp prepara función para que los mensajes se puedan ver solo una vez
Si bien WhatsApp ya cuenta con herramientas como los mensajes temporales, los cuales se eliminan automáticamente tras un periodo fijado en 24 horas, 7 días o 90 días, ahora apuesta a reforzar este ítem con una función que todos usaremos alguna vez.
Según cuenta el sitio especializado WABetaInfo, esta herramienta es vital para proteger mensajes con datos sensibles como claves bancarias o direcciones personales, ya que el texto desaparecerá de forma inmediata en cuanto el destinatario lea el chat.
Este recurso, tal como te conté anteriormente, imita la dinámica que ya se implementa con éxito en el envío de archivos multimedia como imágenes, videos y audios. Su funcionamiento es simple: tras escribir el mensaje en la barra de chat, solo debemos mantener presionado de forma prolongada el icono de envío.
A continuación, se desplegará un menú secundario en la pantalla con la opción de enviar el mensaje bajo el formato de visualización única. Seleccionada esta opción, una vez que el destinatario reciba y lea el mensaje, el texto se borrará al instante.
Además, la fuente citada señala que, bajo esta modalidad, WhatsApp impedirá que ese mensaje para ver una sola vez pueda copiarse a través de una captura de pantalla o que se reenvíe a otros destinatarios.
Por último, y no menos importante, esta nueva función de WhatsApp estará disponible tanto para chats individuales como para grupos.
En lo que respecta a la disponibilidad, por ahora esta opción se encuentra en prueba beta, tanto para teléfonos Android como para aquellos con sistema operativo iOS. Una vez superada la evaluación y realizado el análisis pertinente, se desplegará una actualización oficial para todos los dispositivos.