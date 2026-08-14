Atento, Enzo Fernández: qué dijo el DT del Manchester City cuando le preguntaron por él

“Es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores. Al mismo tiempo, no creo que sea correcto que otros clubes hagan esto, hablar de nuestros jugadores”, lanzó Maresca.

Está claro que lo conoce a la perfección, pero que no está decidido a hablar de una posible transferencia. Para ser cauto, el DT prefiere nombrar a Enzo Fernández en caso de que las negociaciones entre Chelsea y Manchester City lleguen a buen puerto.

Enzo Fernández y Enzo Maresca compartieron en Chelsea.

Por otro lado, al ser consultado sobre el futuro de Rodri, quien se reincorporó tras su descanso por la Copa del Mundo y continúa con su rehabilitación médica, Maresca dejó la puerta abierta:

Recordó que el mercado de pase en el Viejo Continente aún se encuentra abierta y confirmó que el club puede tanto comprar como vender futbolistas.

"La ventana de transferencias aún está abierta, podemos comprar jugadores y vender jugadores. Acabo de verlo, le he dado un gran abrazo y se lo ve bien”, sentenció.

Rulli fue presentado en Manchester City

Rulli dijo que se siente "increíble", que estuvo "esperando por este cambio" y agregó: "Quiero reunirme con el equipo, salir al estadio Etihad por primera vez".

También dio detalles del momento de enterarse sobre la posibilidad de llegar a Manchester: "Es uno de los mejores clubes del mundo; cuando escuché mi nombre relacionado con el City, fue algo inexplicable y la decisión fue muy fácil".

Además, se animó a describirse como arquero: "Mi mejor atributo es leer el partido, es algo que hago muy bien; intento estar tranquilo, dar confianza a mis compañeros, más que atajar, intento evitar los goles”.

Rullo también les envió un mensaje a los hinchas en su llegada al club: "Hola, aficionados del Manchester City: estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el estadio, en el Etihad; y sí, he llegado para defender al mejor club del mundo; nos vemos pronto".