Guaymallén será parte del Primer Encuentro Mendocino de Artes Escénicas

Esta iniciativa surge con el objetivo de visibilizar la calidad, la diversidad y la potencia del sector autogestivo local. Las obras fueron seleccionadas por un jurado de profesionales de la provincia, integrado por Pinty Saba, Jorgelina Jenón y Emanuel Gauna, abarcando categorías como teatro en sala, infantil, circo y espacios abiertos, además de propuestas destinadas a escuelas, infancias y adultos.

Participarán de la programación alrededor de 220 artistas y productores de distintos puntos del territorio mendocino, integrando tanto a talentos emergentes como a referentes históricos de la escena local.