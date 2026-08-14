La Subsecretaría de Cultura de la Provincia, en un trabajo conjunto con la Asamblea de Teatristas Independientes de Mendoza, llevará adelante el Primer Encuentro Mendocino de Artes Escénicas, que reunirá a 30 obras seleccionadas y más de 200 artistas y productores en escena.
Guaymallén será parte del Primer Encuentro Mendocino de Artes Escénicas
Del 13 al 16 de agosto habrá funciones en el Centro Cultural Pascual Lauriente, el Espacio Cultural Julio Le Parc y distintos departamentos de la provincia
Esta iniciativa surge con el objetivo de visibilizar la calidad, la diversidad y la potencia del sector autogestivo local. Las obras fueron seleccionadas por un jurado de profesionales de la provincia, integrado por Pinty Saba, Jorgelina Jenón y Emanuel Gauna, abarcando categorías como teatro en sala, infantil, circo y espacios abiertos, además de propuestas destinadas a escuelas, infancias y adultos.
Participarán de la programación alrededor de 220 artistas y productores de distintos puntos del territorio mendocino, integrando tanto a talentos emergentes como a referentes históricos de la escena local.
Entradas y sedes
Las funciones se desarrollarán en diversos horarios y locaciones de la provincia. Las entradas generales tendrán un valor de $8.000 en el Espacio Cultural Julio Le Parc y en las salas independientes adheridas, mientras que en los departamentos habrá funciones con entrada gratuita o bajo modalidad colaborativa, además de funciones especiales destinadas a instituciones educativas.
Cronograma en Guaymallén
Jueves 13 de agosto:
- 15h: “Las cartas de Tentac”, elenco La Tía Tomasa. En el Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz). Entrada gratuita.
- 20:30h: “Anatomía de la ausencia”. En la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 21h: “Harta”, Grupo Harta. En la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
Viernes 14 de agosto:
- 15:30h: “Sueña Pandora sueña”, elenco Pandora Clown. En la Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 21h: “El elegido”, Compañía La Monarca. En la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
Sábado 15 de agosto:
- 17h: “Desorbitados”, elenco Ultravioleta Teatro. En la Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 20h: “Boxeo”. En la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 21h: “El nuevo código”, elenco Concertado. En la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 21h: “Un montón de brujas volando por el cielo”, Alejandro Conte. En el Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz). Entrada gratuita.
Domingo 16 de agosto:
- 20h: “Damiens- el cuerpo de los condenados”. En el Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz). Entrada gratuita.
- 21h: “El monstruo está entre nosotros”, Nicolás Perrone. En la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
- 21h: “Dosis 87m”, Insomnia Teatro de Sombras. En la Sala Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, San José).
En pocas palabras
- Primer Encuentro Mendocino: se realizará del 13 al 16 de agosto con 30 obras y 200 artistas.
- Objetivo: visibilizar la calidad y diversidad del sector teatral autogestivo local.
- Entradas: varían entre $8.000 y gratuitas, según la sede y la función.