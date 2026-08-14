La tajante decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez tras su retorno al Atlético de Madrid

Junto a Álvarez, tampoco viajaron a Francia Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso, quienes tuvieron los mismos días de descanso tras la Copa del Mundo.

Su reincorporación general está estipulada para el debut oficial en LaLiga previsto para el próximo miércoles frente al Málaga, o bien en el posterior encuentro contra el Villarreal.

En Atlético de Madrid no descartan que la reacción de la hinchada termine siendo un factor determinante si el delantero insiste en su salida.

El antecedente inmediato es el de Joao Félix. El delantero portugués terminó marchándose tras una recepción muy adversa de los fanáticos, quienes lo castigaron por su manifestar en reiteradas ocasiones su deseo de dejar el club.