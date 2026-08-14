La tajante decisión del Cholo Simeone con Julián Álvarez tras su retorno al Atlético de Madrid

Julián Álvarez fue marginado del amistoso que Atlético de Madrid protagonizará contra el Olympique de Marsella en Francia. Si bien el club argumenta un plan físico tras el Mundial 2026, el trasfondo es más que claro.
Diego Simeone tomó una tajante decisión con respecto a Julián Álvarez. El delantero volvió a manifestar su deseo de emigrar en el actual mercado de pases
Julián Álvarez fue marginado del amistoso que Atlético de Madrid protagonizará contra el Olympique de Marsella en Francia. Si bien el club argumenta un plan físico tras el Mundial 2026, el trasfondo es más que claro.
El campeón de Qatar 2022 con la Selección argentina habló en privado con Diego Simeone y le manifestó su deseo de emigrar ante el fuerte interés de Barcelona y Arsenal en el actual mercado de pases.
Los directivos del Atlético de Madrid mantienen una posición inflexible. La gestión de Miguel Ángel Gil Marín ratificó que el jugador no está a la venta, rechazando cualquier entendimiento con el Barcelona. El dirigente hizo referencia al contrato del argentino, el cual se extiende hasta 2030 y tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.
Junto a Álvarez, tampoco viajaron a Francia Álex Baena, Marcos Llorente y Juan Musso, quienes tuvieron los mismos días de descanso tras la Copa del Mundo.
Su reincorporación general está estipulada para el debut oficial en LaLiga previsto para el próximo miércoles frente al Málaga, o bien en el posterior encuentro contra el Villarreal.
En Atlético de Madrid no descartan que la reacción de la hinchada termine siendo un factor determinante si el delantero insiste en su salida.
El antecedente inmediato es el de Joao Félix. El delantero portugués terminó marchándose tras una recepción muy adversa de los fanáticos, quienes lo castigaron por su manifestar en reiteradas ocasiones su deseo de dejar el club.