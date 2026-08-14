Te explico cómo engrasar un cierre de ropa atrancado usando un poco de aceite

Si los cierres son de metal, es más probable que se traben, pero menos probable que se rompan. Cuando son de plástico, si forzamos la abertura, se puede quebrar y vamos a tener que cambiarlo.
Te dejo un DIY o truco para destrabar un cierre atrancado o que funciona mal. Este truco está pensado para no romper el cierre ni tironear para intentar arreglarlo.
DIY: cómo arreglar un cierre de ropa trabado
Existen varias opciones o trucos de ropa para resolver este problema tan común en la ropa. Para esta opción de DIY vas a necesitar un hisopo y un poco de aceite. Puede ser aceite de bebé, aceite de cocina o unas gotas de aceite multiusos WD-40.
Coloca la campera, pantalón, bolso o la prenda de ropa que sea del lado del revés sobre un papel de diario o servilleta para no ensuciar nada. Tiene que estar un poco tirante, pero no tanto, porque la idea es correr el cierre, pero no romperlo por forzarlo.
Remoja el hisopo en el aceite que vas a usar y engrasa la zona del cierre atrancada. Solo hay que poner el aceite en los dientes del cierre porque, si no, la tela se puede ensuciar.
Mueve el deslizador con cuidado para destrabar el cierre poco a poco. Si hay tela enganchada en el interior, se puede usar una pinza de depilar para retirar con cuidado la tela atrancada sin romper nada.
Si el truco del aceite no funciona, se pueden usar otros ingredientes para destrabar el cierre. Se puede colocar un poco de manteca de cacao, una barra de jabón apenas húmeda, un poco de vaselina, cera de vela o un crayón de cera.
Paso a paso: cómo cambiar el cierre de la ropa si se rompe
Si por forzar el cierre de la ropa se rompe, se puede cambiar con un truco de costura dependiendo del tipo de cierre y de dónde esté ubicado; algunos son más complejos y hay que llevar la prenda de ropa a la modista.
- Descose el cierre viejo usando unas pinzas de costura para ello. Cuidado con la tela.
- Coloca el cierre nuevo boca abajo, enfrentando al derecho de tela y cose. Realiza un pespunte para fijar. Cose el otro lateral del cierre de la misma forma.
- Revisa y limpia para cortar los hilos sobrantes en la ropa.
En pocas palabras
- Cierres atrancados: Aprende un método DIY para arreglar cierres de ropa, bolsos o accesorios atascados sin dañarlos.
- Solución con aceite: Usa un hisopo con aceite (de bebé, cocina o WD-40) para lubricar los dientes del cierre y facilitar su movimiento.
- Alternativas y reparación: Si el aceite no funciona, existen otros lubricantes caseros; en caso de rotura, se explica cómo coser un cierre nuevo.