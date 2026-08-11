Una enorme tienda francesa desembarca en Argentina: vende ropa económica

Kiabi brinda opciones de pago en tres o seis cuotas sin interés con todos los bancos. Los primeros 100 compradores recibirán una rebaja del 60%, los siguientes obtendrán descuentos del 50%, 40% o 30%, mientras el resto del día habrá un 20% general.

Elisa Tabárez se desempeña como gerente regional de la firma. La ejecutiva expresó expectativas muy positivas sobre la respuesta de los compradores locales. "Estamos muy entusiasmados por abrir finalmente las puertas de nuestra primera tienda en Argentina. Queremos que esta inauguración sea una verdadera celebración y el comienzo de una relación de largo plazo con los consumidores argentinos", afirmó Tabárez.

Competencia internacional

Varias marcas extranjeras proyectan un crecimiento comercial a nivel local a pesar de las caídas recientes del consumo. La Cámara Argentina de Comercio registró una baja interanual del 1% durante el mes de junio.

El rubro de indumentaria sufrió un retroceso del 4,6% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, H&M confirmó su llegada al país mediante una alianza estratégica con Hola Moda.

Se espera que abran 20 tiendas en Argentina.

La empresa española Mango regresará al mercado nacional tras dos décadas de ausencia. La firma proyecta abrir cinco sucursales en los próximos cinco años a través de la compañía Grimoldi.

La marca uruguaya Indian también acelera un ritmo veloz de inauguraciones. La empresa inauguró un gran espacio en Unicenter para luego continuar su ruta hacia Rosario, Neuquén, Mar del Plata o Corrientes.