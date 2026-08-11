Una enorme tienda francesa desembarca en Argentina: vende ropa económica

El próximo martes 11 de agosto, Kiabi abrirá las puertas de su primera tienda en el país. La empresa de moda nacida en Francia eligió un local de 1.500 metros cuadrados ubicado en Florida 313. La apertura comenzará a las 13.30 con una fuerte estrategia de promociones. Los clientes encontrarán descuentos de hasta el 60% para celebrar el debut.
La cadena planea un crecimiento ambicioso a nivel nacional. La marca anunció una inyección de 50 millones de dólares para desarrollar una red de hasta 20 locales durante los próximos cinco años. Grupo One gestiona la operación local bajo el mando de los empresarios Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia junto a Sabine Mulliez.
Enorme oferta
La propuesta comercial abarca indumentaria para mujeres, hombres, niños, bebés o artículos para el hogar. La oferta resalta por brindar prendas de uso cotidiano con precios accesibles junto a una amplia variedad de talles.
Kiabi brinda opciones de pago en tres o seis cuotas sin interés con todos los bancos. Los primeros 100 compradores recibirán una rebaja del 60%, los siguientes obtendrán descuentos del 50%, 40% o 30%, mientras el resto del día habrá un 20% general.
Elisa Tabárez se desempeña como gerente regional de la firma. La ejecutiva expresó expectativas muy positivas sobre la respuesta de los compradores locales. "Estamos muy entusiasmados por abrir finalmente las puertas de nuestra primera tienda en Argentina. Queremos que esta inauguración sea una verdadera celebración y el comienzo de una relación de largo plazo con los consumidores argentinos", afirmó Tabárez.
Competencia internacional
Varias marcas extranjeras proyectan un crecimiento comercial a nivel local a pesar de las caídas recientes del consumo. La Cámara Argentina de Comercio registró una baja interanual del 1% durante el mes de junio.
El rubro de indumentaria sufrió un retroceso del 4,6% frente al mismo mes del año pasado. Sin embargo, H&M confirmó su llegada al país mediante una alianza estratégica con Hola Moda.
La empresa española Mango regresará al mercado nacional tras dos décadas de ausencia. La firma proyecta abrir cinco sucursales en los próximos cinco años a través de la compañía Grimoldi.
La marca uruguaya Indian también acelera un ritmo veloz de inauguraciones. La empresa inauguró un gran espacio en Unicenter para luego continuar su ruta hacia Rosario, Neuquén, Mar del Plata o Corrientes.
En pocas palabras
- Kiabi: la cadena de moda francesa abre su primera tienda en Argentina con una inversión de 50 millones de dólares.
- Oferta de apertura: se ofrecerán descuentos de hasta el 60% para los primeros compradores, con planes de financiación en cuotas sin interés.
- Competencia: la llegada de Kiabi se da en un contexto de expansión de marcas internacionales de indumentaria en el país.