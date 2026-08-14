Cierra ANSES por 3 días: ¿Qué va a pasar con los pagos a jubilados y demás beneficiarios?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que no tendrá atención al público durante tres días consecutivos. Esto será el fin de semana del 15 y 16 de agosto y el lunes 17 de agosto, por el feriado de la conmemoración de la muerte del general José de San Martín.
Según explicaron desde ANSES, durante el fin de semana, igual que siempre, no se atenderá al público en ninguna de las sucursales, mientras que se agregará el lunes 17 de agosto, ya que los empleados del organismo tienen feriado.
Cierra ANSES y deja sin atención a jubilados y al resto de los beneficiarios por 3 días
Desde ANSES explicaron que durante la jornada del 17 de agosto no habrá atención al público, pero que esta no es la única consecuencia del feriado.
De no existir el feriado, ANSES habría pagado el lunes a parte de los jubilados que cobran la mínima y a beneficiarios de asignaciones sociales y familiares. En cambio, por el feriado, el organismo debió postergar esos pagos por 24 horas y recién acreditarlos el martes 18 de agosto.
Esto también hace una diferencia, ya que en ocasiones anteriores, ANSES, que paga según los números de documento, ha juntado dos terminaciones para un mismo día, pero en este caso no lo hizo, así que se han corrido hacia adelante en el tiempo todos los pagos de asignaciones y jubilaciones.
El otro aviso urgente de ANSES
Asimismo, ANSES advirtió a jubilados y pensionados por reiteradas estafas que se están realizando, en donde delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo para hacerse de las claves bancarias o hackear los teléfonos.
Desde ANSES señalaron que ningún empleado del organismo social está habilitado para hacer llamadas y que toda comunicación se hace a través de los canales oficiales, al mismo tiempo que instó a denunciar cualquier intento de engaño o estafa.
En pocas palabras
- Feriado nacional: ANSES permanecerá cerrado al público durante tres días consecutivos, incluyendo el fin de semana del 15 y 16 de agosto y el lunes 17.
- Pagos postergados: La conmemoración de la muerte de San Martín provocará un retraso de 24 horas en los pagos de jubilaciones y asignaciones.
- Advertencia sobre estafas: El organismo alertó a jubilados y pensionados sobre intentos de fraude por parte de delincuentes que se hacen pasar por empleados.