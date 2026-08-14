Cierra ANSES por 3 días: ¿Qué va a pasar con los pagos a jubilados y demás beneficiarios?

De no existir el feriado, ANSES habría pagado el lunes a parte de los jubilados que cobran la mínima y a beneficiarios de asignaciones sociales y familiares. En cambio, por el feriado, el organismo debió postergar esos pagos por 24 horas y recién acreditarlos el martes 18 de agosto.

Esto también hace una diferencia, ya que en ocasiones anteriores, ANSES, que paga según los números de documento, ha juntado dos terminaciones para un mismo día, pero en este caso no lo hizo, así que se han corrido hacia adelante en el tiempo todos los pagos de asignaciones y jubilaciones.

El otro aviso urgente de ANSES

Asimismo, ANSES advirtió a jubilados y pensionados por reiteradas estafas que se están realizando, en donde delincuentes se hacen pasar por empleados del organismo para hacerse de las claves bancarias o hackear los teléfonos.

Desde ANSES señalaron que ningún empleado del organismo social está habilitado para hacer llamadas y que toda comunicación se hace a través de los canales oficiales, al mismo tiempo que instó a denunciar cualquier intento de engaño o estafa.