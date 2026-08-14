Tom Place tenía apenas 18 años cuando cumplió uno de sus grandes sueños: comprar un Rolex Submariner Date 16610. Para conseguirlo gastó todos sus ahorros y pagó 3.100 dólares en 1996.
Se le cayó un carísimo Rolex al lago hace 30 años y todavía lo busca: la increíble expedición para recuperarlo
El hombre tenía 18 años cuando compró el reloj Rolex con todos sus ahorros. Se le cayó al agua en 1996 y desde 2020 volvió a rastrear el fondo del lago
Pero la alegría duró poco. Durante el verano de ese año, Place saltó desde una lancha al lago Trout, en el estado de Nueva York, y el cierre del reloj se rompió. El Rolex salió despedido y desapareció en una zona donde la profundidad supera los 24 metros y la visibilidad es muy reducida.
El entonces joven intentó recuperarlo por diferentes medios. Se sumergió para buscarlo y hasta utilizó un gran imán industrial para rastrear el fondo. Sin embargo, nunca consiguió encontrarlo y con el paso del tiempo llegó a pensar que había quedado enterrado bajo el barro y la vegetación.
La búsqueda del Rólex que retomó casi 25 años después
En 2020, Place decidió volver a intentarlo. El parate de la industria cinematográfica provocado por la pandemia le permitió dedicar tiempo a una expedición mucho más organizada, con equipamiento profesional de buceo y detectores de metales diseñados para trabajar bajo el agua.
Desde entonces, acumuló unas 60 horas de inmersiones y comenzó a revisar de manera sistemática la zona en la que cree que cayó el reloj. La tarea no es sencilla: el limo, la vegetación y la escasa visibilidad dificultan la exploración del fondo.
Durante las búsquedas encontró distintos objetos metálicos, entre ellos neumáticos, anclas y latas, pero no el Rolex que lleva décadas persiguiendo.
A pesar de los resultados, Place mantiene la convicción de que el reloj todavía puede estar allí. Para él, el Submariner dejó de ser simplemente un objeto perdido durante la adolescencia: con el tiempo se convirtió en un desafío personal.
Casi 30 años después de aquel salto desde la lancha, el especialista y doble de acción de Hollywood continúa organizando expediciones para intentar recuperar el reloj que compró con todos sus ahorros cuando tenía 18 años. ¿Lo logrará?
En pocas palabras
- Reloj perdido: un hombre busca un Rolex Submariner que se le cayó a un lago en Nueva York hace casi 30 años.
- Búsqueda organizada: retomó la expedición en 2020 con equipamiento profesional de buceo y detectores de metales.
- Desafío personal: a pesar de no haberlo recuperado aún, mantiene la convicción de encontrar el reloj comprado con sus ahorros.