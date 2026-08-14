Se le cayó un carísimo Rolex al lago hace 30 años y todavía lo busca: la increíble expedición para recuperarlo

La búsqueda del Rólex que retomó casi 25 años después

En 2020, Place decidió volver a intentarlo. El parate de la industria cinematográfica provocado por la pandemia le permitió dedicar tiempo a una expedición mucho más organizada, con equipamiento profesional de buceo y detectores de metales diseñados para trabajar bajo el agua.

Desde entonces, acumuló unas 60 horas de inmersiones y comenzó a revisar de manera sistemática la zona en la que cree que cayó el reloj. La tarea no es sencilla: el limo, la vegetación y la escasa visibilidad dificultan la exploración del fondo.

Durante las búsquedas encontró distintos objetos metálicos, entre ellos neumáticos, anclas y latas, pero no el Rolex que lleva décadas persiguiendo.

El hombre y sus ayudantes no pararán hasta encontrar el reloj Rolex que está sumergido hace 30 años. Imagen ilustrativa.

A pesar de los resultados, Place mantiene la convicción de que el reloj todavía puede estar allí. Para él, el Submariner dejó de ser simplemente un objeto perdido durante la adolescencia: con el tiempo se convirtió en un desafío personal.

Casi 30 años después de aquel salto desde la lancha, el especialista y doble de acción de Hollywood continúa organizando expediciones para intentar recuperar el reloj que compró con todos sus ahorros cuando tenía 18 años. ¿Lo logrará?