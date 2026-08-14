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Búsqueda inusual

Se le cayó un carísimo Rolex al lago hace 30 años y todavía lo busca: la increíble expedición para recuperarlo

El hombre tenía 18 años cuando compró el reloj Rolex con todos sus ahorros. Se le cayó al agua en 1996 y desde 2020 volvió a rastrear el fondo del lago

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
Antes y después. El hombre está decidido a recuperar el Rolex que perdió hace 30 años. Foto: AS 

Antes y después. El hombre está decidido a recuperar el Rolex que perdió hace 30 años. Foto: AS 

Tom Place tenía apenas 18 años cuando cumplió uno de sus grandes sueños: comprar un Rolex Submariner Date 16610. Para conseguirlo gastó todos sus ahorros y pagó 3.100 dólares en 1996.

Pero la alegría duró poco. Durante el verano de ese año, Place saltó desde una lancha al lago Trout, en el estado de Nueva York, y el cierre del reloj se rompió. El Rolex salió despedido y desapareció en una zona donde la profundidad supera los 24 metros y la visibilidad es muy reducida.

El entonces joven intentó recuperarlo por diferentes medios. Se sumergió para buscarlo y hasta utilizó un gran imán industrial para rastrear el fondo. Sin embargo, nunca consiguió encontrarlo y con el paso del tiempo llegó a pensar que había quedado enterrado bajo el barro y la vegetación.

La búsqueda del Rólex que retomó casi 25 años después

En 2020, Place decidió volver a intentarlo. El parate de la industria cinematográfica provocado por la pandemia le permitió dedicar tiempo a una expedición mucho más organizada, con equipamiento profesional de buceo y detectores de metales diseñados para trabajar bajo el agua.

Desde entonces, acumuló unas 60 horas de inmersiones y comenzó a revisar de manera sistemática la zona en la que cree que cayó el reloj. La tarea no es sencilla: el limo, la vegetación y la escasa visibilidad dificultan la exploración del fondo.

Durante las búsquedas encontró distintos objetos metálicos, entre ellos neumáticos, anclas y latas, pero no el Rolex que lleva décadas persiguiendo.

El hombre y sus ayudantes no parar&aacute;n hasta encontrar el reloj Rolex que est&aacute; sumergido hace 30 a&ntilde;os. Imagen ilustrativa.&nbsp;

El hombre y sus ayudantes no pararán hasta encontrar el reloj Rolex que está sumergido hace 30 años. Imagen ilustrativa.

A pesar de los resultados, Place mantiene la convicción de que el reloj todavía puede estar allí. Para él, el Submariner dejó de ser simplemente un objeto perdido durante la adolescencia: con el tiempo se convirtió en un desafío personal.

Casi 30 años después de aquel salto desde la lancha, el especialista y doble de acción de Hollywood continúa organizando expediciones para intentar recuperar el reloj que compró con todos sus ahorros cuando tenía 18 años. ¿Lo logrará?

En pocas palabras

  • Reloj perdido: un hombre busca un Rolex Submariner que se le cayó a un lago en Nueva York hace casi 30 años.
  • Búsqueda organizada: retomó la expedición en 2020 con equipamiento profesional de buceo y detectores de metales.
  • Desafío personal: a pesar de no haberlo recuperado aún, mantiene la convicción de encontrar el reloj comprado con sus ahorros.
Resumen generado por Thinkindot AI

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