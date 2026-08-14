Enner Valencia, fuera de los convocados: cuándo debutará en Boca

El cuerpo técnico decidió priorizar una puesta a punto física y futbolística gradual para evitar cualquier tipo de inconveniente muscular que comprometa su rendimiento futuro.

Valencia arrastra una inactividad de más de un mes tras ser titular en la eliminación de la Tri frente a México por los 16avos de final del Mundial. A esto se le suma que su estadía en Buenos Aires es sumamente reciente: aterrizó en el país a primera hora del sábado pasado.

Pese a que el Vasco Arruabarrena nota una evolución positiva, destacando que lo ve cada vez más compenetrado, preciso con la pelota y con el arco entre ceja y ceja, optó por no convocarlo.

El panorama podría cambiar en los próximos días. El debut del flamante refuerzo se encamina a tener un condimento copero: el próximo martes a las 19, Boca visitará a Recoleta en Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la ida, el Xeneize se impuso 3-1 y su inclusión en la delegación se confirmará entre el domingo y lunes próximo.