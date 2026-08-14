Agostina Hein batió otro récord y subió al podio entre las mejores del mundo de la natación

En la final Hein compitió con la élite mundial, incluyendo a Summer McIntosh (Canadá), campeona olímpica y dueña del récord mundial, quien se llevó el oro con 4:28.01, y a la australiana Jenna Forrester, plata con 4:31.50.

Hein llegó a la última carrera como la más rápida de todas las series (4:35.43), por delante de medallistas olímpicas como Katie Grimes y Emma Weyant.

La primera medalla para Argentina en la HISTORIA del Pan Pacific Championships.



Agostina Hein, BRONCE en los 400m combinados.



Histórico. Orgullo nacional. pic.twitter.com/hjyfilcHab — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 14, 2026

La medalla de Hein se definió en una remontada fuerte en el tramo de estilo libre ya que después del tramo de pecho estaba 5ta, pero aceleró en los últimos 100 metros (con un último largo de 29.84) para asegurarse el bronce en una carrera de primer nivel.

Agostina Hein entre las mejores y con la mira en Los Ángeles 2028

El tiempo de Hein la ubicó como la cuarta nadadora más rápida del 2026 en esta prueba y confirma su crecimiento vertiginoso.

Hein, olímpica en París 2024 con16 años, campeona mundial juvenil y dueña de múltiples récords argentinos y sudamericanos ha mostrado un gran nivel de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.