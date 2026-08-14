Agostina Hein batió otro récord y subió al podio entre las mejores del mundo de la natación

Agostina Hein, de solo 18 años, hizo historia para la natación argentina en el Pan Pacific Swimming Championships.
Agostina Hein, de solo 18 años, hizo historia en el Pan Pacific Swimming Championships al conseguir la medalla de bronce en los 400 metros combinados
Agostina Hein, de solo 18 años, hizo historia para la natación argentina en el Pan Pacific Swimming Championships.
La oriunda de Campana, consiguió la medalla de bronce en los 400 metros combinados en Irvine, California, con un tiempo de 4:32.54.
Con esta marca no solo superó su propio récord sudamericano (4:34.34, logrado en el Mundial Juvenil 2025), sino que se convirtió en la primera argentina en subir al podio en toda la historia de este prestigioso torneo.
En la final Hein compitió con la élite mundial, incluyendo a Summer McIntosh (Canadá), campeona olímpica y dueña del récord mundial, quien se llevó el oro con 4:28.01, y a la australiana Jenna Forrester, plata con 4:31.50.
Hein llegó a la última carrera como la más rápida de todas las series (4:35.43), por delante de medallistas olímpicas como Katie Grimes y Emma Weyant.
La medalla de Hein se definió en una remontada fuerte en el tramo de estilo libre ya que después del tramo de pecho estaba 5ta, pero aceleró en los últimos 100 metros (con un último largo de 29.84) para asegurarse el bronce en una carrera de primer nivel.
El tiempo de Hein la ubicó como la cuarta nadadora más rápida del 2026 en esta prueba y confirma su crecimiento vertiginoso.
Hein, olímpica en París 2024 con16 años, campeona mundial juvenil y dueña de múltiples récords argentinos y sudamericanos ha mostrado un gran nivel de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.