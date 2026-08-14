Ni De Felippe, ni Insúa: quién es el principal candidato a ser DT de Independiente

En total dirigió 12 partidos oficiales en Nacional, con 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, hasta que el mal comienzo de la temporada 2026 provocó su salida en marzo.

Antes había construido buena parte de su prestigio como entrenador en Boston River, equipo al que condujo desde finales de 2023 hasta octubre de 2025 y con el que logró clasificaciones internacionales y una campaña que lo posicionó entre los técnicos jóvenes más considerados del fútbol uruguayo.

Jadson Viera ya conoce el fútbol argentino

Viera también conoce el fútbol argentino, ya que, como futbolista integró el primer equipo de Lanús entre 2007 y 2010 y formó parte del conjunto que salió campeón del Torneo Apertura 2007, mientras que posteriormente inició su carrera como ayudante de Alexander Medina.

Viera jugó en Lanús.

Junto a Medina trabajó en Talleres de Córdoba, Internacional de Porto Alegre y Vélez, antes de iniciar su recorrido como entrenador principal.

Incluso existe un antecedente reciente frente al propio Independiente: Viera enfrentó al equipo de Avellaneda cuando dirigía a Boston River en la Copa Sudamericana 2025 y en aquella oportunidad había destacado públicamente la historia y la jerarquía del conjunto de Avellaneda.

La conducción de Independiente continúa analizando alternativas después de finalizar el ciclo de Quinteros y Jadson Viera pasó en pocas horas de ser una posibilidad secundaria a instalarse con fuerza dentro de la discusión.

Mientras Hugo Tocalli continúa trabajando de manera interina con el plantel, la dirigencia busca acelerar la resolución del nuevo entrenador y Viera ya aparece en la mesa junto a De Felippe, Insúa y Ricardo Gareca.