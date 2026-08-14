La histórica rivalidad deportiva quedará de lado por una causa superior. En un gesto sin precedentes, jugadores de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se unieron para convocar a una donación de sangre y registro de donantes de médula ósea. La iniciativa, impulsada por la Fundación Grupo América y el Club Sportivo Independiente Rivadavia, cruzará de vereda para realizarse nada menos que en la casa del Lobo, demostrando que la solidaridad no tiene colores.
Inédito video de jugadores de Independiente Rivadavia y de Gimnasia de Mendoza por una causa solidaria
Con un video conjunto, futbolistas de ambos equipos invitan a donar sangre e inscribirse en el registro de Médula Ósea. La iniciativa Sangre de Campeones, de Fundación Grupo América, será el martes en Gimnasia
La nueva jornada de la campaña Sangre de Campeones tendrá lugar este martes 18 de agosto, de 9 a 12.30, en las instalaciones de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El operativo cuenta con el trabajo conjunto y profesional del Centro Regional de Hemoterapia e Incaimen.
El clásico mendocino, juntos en el mismo equipo
Tal como se refleja en el video conjunto protagonizado por los futbolistas de ambas instituciones -hoy grandes representantes de Mendoza en la Primera División del fútbol argentino-, hay partidos que se juegan por los puntos y otros que tienen una camiseta mucho más importante.
La primera acción de esta cruzada ocurrió en mayo en el club Independiente Rivadavia con el objetivo de promover la donación voluntaria. Desde allí, la campaña fue pasando la pelota a distintos municipios, instituciones y empresas de la comunidad. Ahora, marca un verdadero hito al llevar su mensaje de concientización a su tradicional adversario, uniendo a los dos clubes más grandes del Parque General San Martín.
Cómo ser parte de una jugada que salva vidas
Durante la jornada del martes, los asistentes tendrán un doble propósito: podrán donar sangre y también inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea.
El proceso es sencillo y fundamental. La inscripción se realiza a partir de una extracción de sangre convencional cuya información pasa a formar parte de un registro internacional de potenciales donantes. De esta manera, los voluntarios podrán ser convocados en el futuro si resultan compatibles con una persona que necesite de urgencia un trasplante.
La campaña parte de una premisa tan simple como poderosa: todos podemos salvar vidas. Esta vez, la Lepra y el Lobo vuelven a pasar la pelota por una causa que trasciende cualquier resultado. La histórica rivalidad queda confinada a los 90 minutos en la cancha; la solidaridad, en cambio, juega y gana para todos.
En pocas palabras
- Jugadores de fútbol: futbolistas de Independiente Rivadavia y Gimnasia se unen para donar sangre.
- Campaña solidaria: la iniciativa Sangre de Campeones se realizará el martes en Gimnasia.
- Doble propósito: se invita a donar sangre y a inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea.