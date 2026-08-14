Inédito video de jugadores de Independiente Rivadavia y de Gimnasia de Mendoza por una causa solidaria

La primera acción de esta cruzada ocurrió en mayo en el club Independiente Rivadavia con el objetivo de promover la donación voluntaria. Desde allí, la campaña fue pasando la pelota a distintos municipios, instituciones y empresas de la comunidad. Ahora, marca un verdadero hito al llevar su mensaje de concientización a su tradicional adversario, uniendo a los dos clubes más grandes del Parque General San Martín.

Cómo ser parte de una jugada que salva vidas

Durante la jornada del martes, los asistentes tendrán un doble propósito: podrán donar sangre y también inscribirse en el Registro de Donantes de Médula Ósea.

El proceso es sencillo y fundamental. La inscripción se realiza a partir de una extracción de sangre convencional cuya información pasa a formar parte de un registro internacional de potenciales donantes. De esta manera, los voluntarios podrán ser convocados en el futuro si resultan compatibles con una persona que necesite de urgencia un trasplante.

La campaña parte de una premisa tan simple como poderosa: todos podemos salvar vidas. Esta vez, la Lepra y el Lobo vuelven a pasar la pelota por una causa que trasciende cualquier resultado. La histórica rivalidad queda confinada a los 90 minutos en la cancha; la solidaridad, en cambio, juega y gana para todos.