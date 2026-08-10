Sangre de Campeones volvió a pasar la pelota: Sancor Seguros fue sede de la octava colecta solidaria

“Estamos muy felices de estar en Sancor Seguros, en la octava convocatoria de Sangre de Campeones. Queremos agradecerles por abrirnos las puertas, recibirnos y sumarse como un donante más a esta gran campaña”, expresó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

La referente de la fundación destacó además el rol que cumplen las empresas, instituciones, clubes y municipios que se incorporan a la campaña, no solo como espacios para realizar las colectas sino también como ámbitos para informar y derribar mitos vinculados con la donación.

Durante la jornada, quienes participaron de la colecta también tuvieron la posibilidad de registrarse como donantes de médula ósea y sumarse a una red que puede brindar esperanza a pacientes de todo el mundo. Foto: Diario UNO

“Es muy importante que todas las empresas, instituciones, clubes y municipios que se sumen puedan informar a su gente y ayudar a quitar los miedos y los mitos sobre la donación de sangre y de médula ósea”, señaló Barbi Vila, quien además invitó a nuevas organizaciones a formar parte de la iniciativa.

El compromiso de Sancor Seguros

Para Sancor Seguros, la jornada representó una nueva oportunidad de acompañar acciones vinculadas con el cuidado y la prevención de la salud.

“Queremos agradecer a Fundación Grupo América por hacernos parte de esta iniciativa. Desde el Grupo Sancor Seguros estamos muy orgullosos de participar y de recibir esta jornada en nuestra sede regional de Cuyo, en Palmares Valley”, expresó Federico Pernuzzi, gerente de Sancor Seguros.

Donar sangre es un acto sencillo, seguro y solidario. La campaña Sangre de Campeones busca derribar mitos y temores para que cada vez más personas se animen a donar y descubran que con unos minutos pueden ayudar a salvar vidas. Foto: Diario UNO

El referente de la empresa destacó que la iniciativa complementó una jornada realizada días atrás en las oficinas de Prevención Salud y remarcó el compromiso del grupo con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral de las personas.

“Somos fervientes defensores de que el cuidado de la salud no comienza cuando aparece la enfermedad, sino mucho tiempo antes. Por eso celebramos y acompañamos este tipo de acciones”, sostuvo Pernuzzi.

Donar sangre y registrarse como donante de médula

Hilda Manrique, parte del equipo del Centro Regional de Hemoterapia, destacó la importancia de la participación de la comunidad y recordó algunas recomendaciones para quienes se acercan a donar.

“Estamos en la octava colecta de Sangre de Campeones y estamos muy agradecidos por toda la organización y por quienes participan de estas jornadas”, señaló Manrique.

La especialista recordó que los donantes deben presentarse desayunados y bien descansados la noche anterior. Además, quienes quieran registrarse como potenciales donantes de médula ósea deben informarlo al momento de la donación, ya que el registro está destinado a personas de hasta 40 años.

La inscripción al Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas está destinada a personas de entre 18 y 40 años, en buen estado de salud. Un simple registro puede convertirse en una oportunidad de vida para una persona que necesita un trasplante de médula ósea. Foto: Diario UNO

Desde el Incaimen, Marcela Cona puso el foco en la necesidad de ampliar el registro de potenciales donantes frente a la realidad de pacientes que requieren un trasplante.

“Hoy tenemos muchos pacientes con enfermedades oncohematológicas que requieren un trasplante y, para ellos, contar con un donante compatible puede ser determinante. Por eso buscamos concientizar a la comunidad y convocar a todas las personas que estén en condiciones de registrarse como posibles donantes de médula ósea”, explicó.

Cona destacó además que el registro ofrece una posibilidad que puede trascender fronteras: “Uno se registra una sola vez y puede donar cada vez que exista compatibilidad, y esa posibilidad es a nivel mundial”.

Una campaña que busca sumar cada vez más aliados

La importancia del trabajo conjunto también fue destacada por Jessica Di Marco, analista de Prevención y Calidad Médica de Prevención Salud, quien remarcó que la donación necesita del compromiso de toda la comunidad.

“Desde Prevención Salud impulsamos estas campañas en todo el país y siempre necesitamos del apoyo de todos. Es fundamental poder unirnos con donantes de sangre, empresas, fundaciones y con toda la comunidad, porque ese compromiso colectivo es el que hace que este acto altruista sea tan importante”, destacó Di Marco.

Con ocho colectas realizadas, Sangre de Campeones continúa pasando la pelota entre empresas, instituciones, clubes y organismos que deciden involucrarse y generar espacios para que más personas se animen a donar.

El compromiso de Sancor Seguros con la donación voluntaria de sangre se hizo presente durante la octava colecta de Sangre de Campeones. Foto: Diario UNO

La campaña invita a quienes no puedan participar de una convocatoria específica a acercarse de manera espontánea a los centros de hemoterapia para donar sangre y, si cumplen con los requisitos, registrarse como potenciales donantes de médula ósea.

Porque detrás de cada donación hay una oportunidad. Y cuando la solidaridad se transforma en acción, esa oportunidad puede convertirse en vida.