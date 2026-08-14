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Gimnasia y Esgrima, con Darío Franco como DT: de racha como local y la cuenta pendiente de visitante

Con Darío Franco como entrenador Gimnasia y Esgrima ganó los 5 partidos que jugó, pero de visitante no ha podido sumar de a 3

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima está invicto de local, de visitante no ha podido  ganar.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima está invicto de local, de visitante no ha podido  ganar.

Gimnasia y Esgrima jugará este lunes a la 21.30 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura y en busca de su sexto triunfo seguido de local.

Con Darío Franco como entrenador el Lobo ganó los 5 partidos que disputó de local, pero la cara opuesta ha sido su campaña como visitante, condición en la que aún no ha podido ganar.

Gimnasia y Esgrima ha realizado una gran campaña en este 2026.

Gimnasia y Esgrima ha realizado una gran campaña en este 2026.

Darío Franco acumula 10 partidos en el Lobo, 5 por el Torneo Apertura, uno por la Copa Argentina y 4 en el Clausura, con un saldo de 5 victorias, 3 derrotas y 2 empates. uno de ellos ante Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde quedó eliminado por penales.

El Víctor Legrotaglie es una fortaleza

Bajo la conducción de Darío Franco Gimnasia y Esgrima ha tenido 100% de efectividad jugando en el estadio Vïctor Legrotaglie ya que logró triunfos ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertur, y prolongó la racha en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Unión de Santa Fe (2-0).

De visitante no ha podido ganar

Como contrapartida, con su actual DT el Lobo aún no ha podido sumar de a 3 en condición de visitante.

En el Apertura empató 1 a 1 ante Platense y sufrió una durísima derrota por 5 a 1 en el clásico frente a Independiente Rivadavia, en el Gargantini.

Por el Torneo Clausura perdió los dos encuentros que disputó de visitante ante San Lorenzo e Instituto, ambos por 1 a 0 ya que ni siquiera ha convertido goles.

El Lobo tiene 6 puntos en el Clausura y acumula 25 unidades en la tabla anual.

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