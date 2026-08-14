Gimnasia y Esgrima, con Darío Franco como DT: de racha como local y la cuenta pendiente de visitante

El Víctor Legrotaglie es una fortaleza

Bajo la conducción de Darío Franco Gimnasia y Esgrima ha tenido 100% de efectividad jugando en el estadio Vïctor Legrotaglie ya que logró triunfos ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertur, y prolongó la racha en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Unión de Santa Fe (2-0).

De visitante no ha podido ganar

Como contrapartida, con su actual DT el Lobo aún no ha podido sumar de a 3 en condición de visitante.

En el Apertura empató 1 a 1 ante Platense y sufrió una durísima derrota por 5 a 1 en el clásico frente a Independiente Rivadavia, en el Gargantini.

Por el Torneo Clausura perdió los dos encuentros que disputó de visitante ante San Lorenzo e Instituto, ambos por 1 a 0 ya que ni siquiera ha convertido goles.

El Lobo tiene 6 puntos en el Clausura y acumula 25 unidades en la tabla anual.