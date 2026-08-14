Gimnasia y Esgrima, con Darío Franco como DT: de racha como local y la cuenta pendiente de visitante

Gimnasia y Esgrima jugará este lunes a la 21.30 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura y en busca de su sexto triunfo seguido de local.
Con Darío Franco como entrenador Gimnasia y Esgrima ganó los 5 partidos que jugó, pero de visitante no ha podido sumar de a 3
Gimnasia y Esgrima jugará este lunes a la 21.30 ante Talleres de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la 5ta fecha del Torneo Clausura y en busca de su sexto triunfo seguido de local.
Con Darío Franco como entrenador el Lobo ganó los 5 partidos que disputó de local, pero la cara opuesta ha sido su campaña como visitante, condición en la que aún no ha podido ganar.
Darío Franco acumula 10 partidos en el Lobo, 5 por el Torneo Apertura, uno por la Copa Argentina y 4 en el Clausura, con un saldo de 5 victorias, 3 derrotas y 2 empates. uno de ellos ante Gimnasia y Tiro de Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina, donde quedó eliminado por penales.
Bajo la conducción de Darío Franco Gimnasia y Esgrima ha tenido 100% de efectividad jugando en el estadio Vïctor Legrotaglie ya que logró triunfos ante Vélez (3-2), Lanús (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) en el Torneo Apertur, y prolongó la racha en el Clausura ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1-0) y Unión de Santa Fe (2-0).
Como contrapartida, con su actual DT el Lobo aún no ha podido sumar de a 3 en condición de visitante.
En el Apertura empató 1 a 1 ante Platense y sufrió una durísima derrota por 5 a 1 en el clásico frente a Independiente Rivadavia, en el Gargantini.
Por el Torneo Clausura perdió los dos encuentros que disputó de visitante ante San Lorenzo e Instituto, ambos por 1 a 0 ya que ni siquiera ha convertido goles.
El Lobo tiene 6 puntos en el Clausura y acumula 25 unidades en la tabla anual.