Cuti Romero se despidió del Tottenham antes de firmar su contrato con el Atlético de Madrid

"Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única forma de lograrlo era mediante el trabajo duro, el sacrificio y alcanzando algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: volver a levantar un trofeo. Y lo conseguimos.", expresó el zaguero en referencia a la Europa League de la temporada 2025 obtenida al vencer en la final al Manchester United.

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El Cuti Romero y su futuro en La Liga española

"Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona que trabaja entre bastidores: todos ustedes son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón", expresó Romero quien llegará a La Liga española tras haber jugado en la Serie A de Italia (Genoa y Atalanta) y la Premier League inglesa.

Transferido en 40 millones de euros, el futbolista de 28 años dedicó unas palabras a la afición de su ex club: "Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de los vuestros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada cántico, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Sé que no fui perfecto, pero algo me da tranquilidad: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. GRACIAS POR TODO".

"Dejo el club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí. Una vez fui uno de los vuestros. Hoy me marcho siendo uno de los vuestros para siempre. Con todo mi cariño y respeto. Gracias por todo. Y hasta siempre Spurs", finalizó.