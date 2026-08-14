Cuti Romero se despidió del Tottenham antes de firmar su contrato con el Atlético de Madrid

Cuti Romero publicó una emotiva carta de despedida dirigida a todos los miembros e hinchas del Tottenham Hotspur antes de firmar su contrato e incorporarse al Atlético de Madrid.
Cuti Romero publicó una emotiva despedida dirigida a todos los miembros e hinchas del Tottenham antes de sumarse al Atlético de Madrid.
Cuti Romero publicó una emotiva carta de despedida dirigida a todos los miembros e hinchas del Tottenham Hotspur antes de firmar su contrato e incorporarse al Atlético de Madrid.
"Hoy me despido de un lugar que, durante 5 temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el sitio donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas", dijo el defensor cordobés.
"Me marcho con el corazón lleno de recuerdos y un orgullo enorme por todo lo que vivimos y logramos juntos", agregó quien llegó a ser capitán del conjunto londinense.
"Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única forma de lograrlo era mediante el trabajo duro, el sacrificio y alcanzando algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: volver a levantar un trofeo. Y lo conseguimos.", expresó el zaguero en referencia a la Europa League de la temporada 2025 obtenida al vencer en la final al Manchester United.
"Gracias a todos en el club que compartieron este viaje conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona que trabaja entre bastidores: todos ustedes son parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón", expresó Romero quien llegará a La Liga española tras haber jugado en la Serie A de Italia (Genoa y Atalanta) y la Premier League inglesa.
Transferido en 40 millones de euros, el futbolista de 28 años dedicó unas palabras a la afición de su ex club: "Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de los vuestros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada cántico, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Sé que no fui perfecto, pero algo me da tranquilidad: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. GRACIAS POR TODO".
"Dejo el club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí. Una vez fui uno de los vuestros. Hoy me marcho siendo uno de los vuestros para siempre. Con todo mi cariño y respeto. Gracias por todo. Y hasta siempre Spurs", finalizó.