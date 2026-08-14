Sacaron 486.000 conejos de una isla y recuperaron uno de los ecosistemas más valiosos del planeta

Pero la eliminación de los gatos en la isla generó un nuevo problema. Sin su principal depredador, la población de conejos volvió a crecer de manera descontrolada. Los animales arrasaron con la vegetación y dejaron grandes extensiones de suelo expuestas. Las intensas lluvias subantárticas hicieron el resto, la erosión provocó importantes deslizamientos de tierra que afectaron las zonas de reproducción de pingüinos y aves marinas.

¿Cómo Australia terminó con esto animales?

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno de Australia destinó cerca de 25 millones de dólares a un ambicioso programa de erradicación que combinó distintas estrategias. En 2011 se utilizó el calicivirus, un virus específico de los conejos, que permitió reducir considerablemente la población.

Luego llegó una operación a gran escala desde el aire. Durante el invierno, helicópteros distribuyeron cebos envenenados por distintos sectores de la isla, aprovechando una época en la que muchas aves migratorias se encontraban fuera del territorio. La estrategia también permitió eliminar ratas y ratones, otras dos especies invasoras que afectaban al ecosistema.

La etapa final estuvo a cargo de equipos especializados de cazadores y perros entrenados para localizar los últimos ejemplares. Los animales recorrieron a pie sectores de difícil acceso y utilizaron perros capaces de detectar conejos escondidos en madrigueras bajo las condiciones extremas de la isla. Uno de ellos, llamado Wags, tuvo un papel clave al localizar a los últimos conejos conocidos.