¿Por qué las lágrimas y el sudor son salados, pero la saliva no?

Es decir, el sabor salado de las lágrimas se debe a los electrolitos que contienen. Además, su compleja composición permite mantener los ojos húmedos, limpios y protegidos más allá de expresar una emoción corporal y sentimental.

El sudor sin embargo, tiene agua en un 99% y cloruro de sodio para el mantenimiento del equilibrio interno estable y constante. Cuando sudamos en un día caluroso o durante un ejercicio físico intenso, el tiempo para reabsorber la sal disminuye, lo que lleva a un sudor más rico en electrolitos, es decir, más salado.

La saliva no tiene gusto salado.

Por otro lado, los mocos contienen cloruro y sodio, los ingredientes de la sal para crear una barrera física que atrapa partículas, microorganismos y elementos contaminantes. Su salinidad también ayuda al movimiento del moco, por eso el agua de mar produce descongestión nasal.

¿Y qué tiene de diferente la saliva? Pues en este caso, la saliva es un líquido estéril compuesto por agua y moléculas orgánicas e inorgánicas para saborear los alimentos, proteger de las caries y mantener un pH.

Si la saliva tuviera gusto a sal impediría la proliferación de la placa bacteriana necesaria para el cuidado de la boca y podría alterar el sabor de los alimentos.