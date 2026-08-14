Cómo fue el debut de Franco Mastantuono en la Fiorentina, en el día de su cumpleaños

La presentación con su nueva camiseta, en el estadio Artemio Franchi y con el número 30, tuvo además una particularidad: Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007 y cumplió 19 años el mismo día en que hizo su debut oficial en la Fiorentina con un buen rendimiento y un muy buen resultado.

La Fiore ganó cómodamente el partido ante el Benevento con goles del islandés Albert Guomundsson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour, dos en cada tiempo.

Mastantuono tendrá un compañero argentino

Franco Mastantuono llegó a Florencia mediante un préstamo por una temporada desde Real Madrid, sin opción de compra, después de un primer año en España en el que disputó 35 encuentros, convirtió 3 goles y no logró consolidarse como titular.

Fiorentina pretende darle la continuidad que no consiguió en Madrid y Grosso considera que puede utilizarlo tanto como extremo como en posiciones más interiores detrás del centrodelantero.

El argentino generó una fuerte expectativa desde su llegada a Florencia, donde fue recibido por cientos de simpatizantes y será compañero de su compatriota Mateo Pellegrino, comprado al Parma en unos 20 millones de euros y con un contrato por cinco temporadas, después de convertir 12 goles en 39 partidos la temporada pasada

Pellegrino no estuvo disponible frente a Benevento por cuestiones burocráticas.