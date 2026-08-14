Cómo fue el debut de Franco Mastantuono en la Fiorentina, en el día de su cumpleaños

Franco Mastantuono celebró este viernes su cumpleaños número 19 y su debut oficial en la Fiorentina, que goleó al Benevento en el estadio Artemio Franchi, por los 32avos de final de la Copa Italia.
Franco Mastantuono celebró este viernes su cumpleaños y su debut oficial en la Fiorentina, que goleó como local en la Copa Italia
Franco Mastantuono celebró este viernes su cumpleaños número 19 y su debut oficial en la Fiorentina, que goleó al Benevento en el estadio Artemio Franchi, por los 32avos de final de la Copa Italia.
Tras completar sus primeros entrenamientos junto al plantel dirigido por Fabio Grosso, el ex River quien llegó al conjunto viola cedido por el Real Madrid, ocupó un lugar entre los suplentes e ingresó a las 12' del complemento con el marcador 4 a 1 a favor.
Grosso reconoció en la previa que evaluaría la condición física de Mastantuono antes de definir cuántos minutos estaba en condiciones de disputar.
La presentación con su nueva camiseta, en el estadio Artemio Franchi y con el número 30, tuvo además una particularidad: Mastantuono nació el 14 de agosto de 2007 y cumplió 19 años el mismo día en que hizo su debut oficial en la Fiorentina con un buen rendimiento y un muy buen resultado.
La Fiore ganó cómodamente el partido ante el Benevento con goles del islandés Albert Guomundsson, Moise Kean, Luca Ranieri y Cher Ndour, dos en cada tiempo.
Franco Mastantuono llegó a Florencia mediante un préstamo por una temporada desde Real Madrid, sin opción de compra, después de un primer año en España en el que disputó 35 encuentros, convirtió 3 goles y no logró consolidarse como titular.
Fiorentina pretende darle la continuidad que no consiguió en Madrid y Grosso considera que puede utilizarlo tanto como extremo como en posiciones más interiores detrás del centrodelantero.
El argentino generó una fuerte expectativa desde su llegada a Florencia, donde fue recibido por cientos de simpatizantes y será compañero de su compatriota Mateo Pellegrino, comprado al Parma en unos 20 millones de euros y con un contrato por cinco temporadas, después de convertir 12 goles en 39 partidos la temporada pasada
Pellegrino no estuvo disponible frente a Benevento por cuestiones burocráticas.