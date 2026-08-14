Independiente Rivadavia visita a Belgrano: hora, TV y probables formaciones

En el marco de la 5ta fecha del Torneo Clausura 2026 Independiente Rivadavia visitará este sábado a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura.
Independiente Rivadavia se medirá con Belgrano por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido comenzará a las 19.
En el marco de la 5ta fecha del Torneo Clausura 2026 Independiente Rivadavia visitará este sábado a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura.
El partido se disputará desde las 19 en el Gigante de Barrio Alberdi, tendrá el arbitraje de Nazareno Arasa, se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y contará con la trasmisión de ESPN Premium.
Será un choque campeones entre la Lepra, ganador de la Copa Argentina, y el Pirata cordobés que se coronó en el Apertura.
Independiente Rivadavia viene de empatar con Fluminense en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores y como el próximo martes jugará la revancha, en el Malvinas Argentinas, el entrenador Alfredo Berti seguramente hará varios cambios en el once inicial
En el Clausura el conjunto azul viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto como local y buscará seguir sumando. Por ahora tiene 7 puntos (2 triunfos, un empate y una derrota) además de estar en carrera tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina y liderar la tabla anual con 41 puntos.
Belgrano también tiene 7 puntos y se ubica en el quinto puesto de la Zona B. De 4 partidos disputados el Celeste ganó 2, empató uno y perdió el restante.
El equipo dirigido por Ricardo Zielinsky viene de superar 2-0 a Banfield de visitante y buscará sumar frente a sus hinchas.
En el Torneo Apertura ganó Belgrano 1 a 0 en el Bautista Gargantini con gol del Mudo Vázquez y ha sido uno de las pocas derrotas que ha sufrido la Lepra en lo que va de la temporada.
Probables formaciones:
Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, o Ramiro Hernández, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Franco Vázquez y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga: Alex Vigo, Alejo Osella, Iván Villalba o Leonard Costa y Diego Crego; Kevin Vázquez, José Florentín, Tomás Bottari o Leonel Bucca, Rodrigo Atencio y Gonzalo Ríos; Luciano Sábato. DT: Alfredo Berti.