Independiente Rivadavia visita a Belgrano: hora, TV y probables formaciones

Maxi Salas viajó pero estaría en el banco de Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia viene de empatar con Fluminense en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores y como el próximo martes jugará la revancha, en el Malvinas Argentinas, el entrenador Alfredo Berti seguramente hará varios cambios en el once inicial

En el Clausura el conjunto azul viene de ganarle a Estudiantes de Río Cuarto como local y buscará seguir sumando. Por ahora tiene 7 puntos (2 triunfos, un empate y una derrota) además de estar en carrera tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina y liderar la tabla anual con 41 puntos.

Costa podría ser titular en la defensa azul.

Así llega Belgrano

Belgrano también tiene 7 puntos y se ubica en el quinto puesto de la Zona B. De 4 partidos disputados el Celeste ganó 2, empató uno y perdió el restante.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinsky viene de superar 2-0 a Banfield de visitante y buscará sumar frente a sus hinchas.

El último antecedente entre Independiente Rivadavia y Belgrano

En el Torneo Apertura ganó Belgrano 1 a 0 en el Bautista Gargantini con gol del Mudo Vázquez y ha sido uno de las pocas derrotas que ha sufrido la Lepra en lo que va de la temporada.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, o Ramiro Hernández, Adrián Sánchez, Francisco González Metilli y Juan Velázquez; Franco Vázquez y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga: Alex Vigo, Alejo Osella, Iván Villalba o Leonard Costa y Diego Crego; Kevin Vázquez, José Florentín, Tomás Bottari o Leonel Bucca, Rodrigo Atencio y Gonzalo Ríos; Luciano Sábato. DT: Alfredo Berti.