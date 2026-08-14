Desafío matemático viral: ¿Podés resolver este acertijo de números en menos de un minuto?

Cuando nos enfrentamos a una secuencia lógica, nuestra mente intenta de manera natural buscar patrones predecibles, como sumas simples, multiplicaciones o restas repetitivas. Sin embargo, los desafíos más exitosos son aquellos que combinan más de una operación matemática o que permiten llegar al resultado correcto a través de diferentes caminos analíticos.

En este caso particular, la serie 1 - 5 - 13 - 29 desconcierta a muchos internautas porque la distancia entre los números crece de forma acelerada, lo que descarta de inmediato una simple suma constante.

Cómo resolver el desafío matemático

Para descifrar este tipo de desafío matemático, los especialistas recomiendan aplicar un método ordenado en tres pasos:

Analizar las diferencias primarias: calcular la distancia entre cada par de números consecutivos para verificar si existe una constante o un patrón en los incrementos.

Probar operaciones compuestas: si el incremento no es constante, probar combinaciones de multiplicación o división seguidas de una suma o resta fija.

Verificar la regla en toda la serie: una vez planteada la hipótesis o fórmula, comprobar que se cumpla de forma exacta desde el primer número hasta el último conocido.

Si aún no lograste dar con el resultado, no te preocupes. A continuación te mostramos las dos formas distintas en las que se puede resolver este enigma de manera sumamente sencilla.

Hay una secuencia lógica en este desafío matemático que tenés que encontrar. Imagen generada con IA.

La solución al desafío matemático: paso a paso y fórmulas

El número que falta para completar la secuencia es el 61.

Existen dos caminos matemáticos perfectamente válidos para llegar a este resultado:

Método 1: en este primer enfoque, la regla consiste en sumarle a cada número el mismo número y luego sumarle 3.

siguiendo el "paso a paso" a cada término de la serie:

Primer término al segundo: 1 + 1 = 2 + 3 = 5

1 + 1 = 2 + 3 = Segundo término al tercero: 5 + 5 = 10 + 3 = 13

5 + 5 = 10 + 3 = Tercer término al cuarto: 13 + 13 = 26 + 3 = 29

13 + 13 = 26 + 3 = Cuarto término al quinto (resultado final): 29 + 29 = 58 + 3 = 61

Método 2: la segunda forma de resolverlo consiste en observar cuánto le sumamos a cada número para obtener el siguiente. La diferencia entre los términos dobla su valor en cada paso.

Desglosando los incrementos paso a paso:

De 1 a 5 se suma 4 por lo que (1 +4 = 5)

De 5 a 13 se suma 8 (el doble de 4) por lo que 5 + 8 = 13

De 13 a 29 se suma 16 (el doble de 8) por lo que 13 + 16 = 29

De 29 al número buscado se debe sumar 32 (el doble de 16) por lo que 29 + 32 = 61

Como se observa, ambos procedimientos conducen exactamente a la misma respuesta: 61.