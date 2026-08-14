Dalvian será escenario este sábado de una jornada especialmente pensada para disfrutar el Día del Niño en familia, con juegos, aventura, gastronomía, entretenimiento y un gran cierre musical.
Dalvian celebra el Día del Niño con una gran Expedición Safari: Viajeros del Tiempo
Este sábado, de 11 a 18, Dalvian será escenario de una jornada especialmente pensada para disfrutar en familia, con juegos, aventura, gastronomía, entretenimiento y un gran cierre musical
Bajo la temática “Expedición Safari: Viajeros del Tiempo”, los más chicos serán protagonistas de una aventura que combina la emoción de un safari con la magia de viajar millones de años atrás para descubrir un mundo de dinosaurios, exploración y sorpresas.
A lo largo del día podrán disfrutar de un circuito de inflables de 200 metros, karting, simuladores, juegos, desafíos y diferentes experiencias recreativas, especialmente preparadas para compartir al aire libre.
Gastronomía y un gran sorteo final
La celebración contará con un espacio gastronómico integrado por más de 25 food trucks, que ofrecerán diversas opciones para acompañar el encuentro y disfrutar de una propuesta para todos los gustos.
Otro de los momentos destacados será el gran sorteo final, que incluirá más de 20 premios. Entre ellos habrá notebooks, TV, bicicletas, noches de alojamiento en Puesto del Indio, un vuelo privado en helicóptero y muchas sorpresas más.
Música para cerrar la jornada
El festejo tendrá un cierre a puro ritmo con la presentación en vivo de La T y La M, que llegará al escenario para compartir su música con el público y ponerle el broche final a una jornada especial.
Una celebración con compromiso social
El evento también tendrá un propósito solidario. Para retirar la credencial de acceso, cada niño inscripto deberá presentar un paquete de leche en polvo de 800 gramos, que será destinado a un comedor comunitario.
La inscripción se realiza a través de la App de Dalvian, mientras que las credenciales pueden retirarse en el stand ubicado en Dalvian Mall.
El acceso es exclusivo para residentes de Dalvian e invitados previamente autorizados.
Con esta nueva edición del Día del Niño, Dalvian propone una jornada que reúne aventura, entretenimiento, gastronomía, música y solidaridad, en un espacio pensado para compartir y disfrutar.
“Expedición Safari: Viajeros del Tiempo” invita a grandes y chicos a vivir una experiencia diferente, llena de diversión, sorpresas y momentos para recordar.