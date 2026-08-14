Se hartó de las fiestas del vecino y le levantó una pared de más de 4 metros de alto: ¿Es legal?

La Justicia dio su veredicto en el caso del jubilado que se peleó con el vecino y le levantó una enorme pared. Imagen ilustrativa.

La Justicia ordenó modificar la construcción

Ricardo llevó el conflicto a los tribunales y presentó fotografías que mostraban la situación antes y después de la obra. También aportó un informe técnico que advertía sobre la reducción de la luz solar y la ventilación, además de documentación vinculada con un aumento del consumo eléctrico por la necesidad de utilizar iluminación artificial.

El tribunal dispuso una inspección técnica. El perito concluyó que el muro superaba los límites establecidos por la normativa municipal y que no representaba una utilidad práctica significativa para Sérgio, mientras que sí perjudicaba a su vecino.

Finalmente, la Justicia ordenó demoler la parte del muro que excedía la altura permitida y estableció un plazo de 30 días para cumplir la sentencia. Si Sérgio se demoraba, debía pagar una multa de 1.200 reales brasileños por cada día de incumplimiento.

La construcción de la pared generó una larga disputa legal entre los vecinos. Imagen ilustrativa.

Además, el tribunal determinó que debía afrontar una indemnización por los daños materiales y morales ocasionados a Ricardo.

El caso se vinculó con una figura prevista por el derecho brasileño conocida como “acto emulativo”. Se trata de situaciones en las que el ejercicio del derecho de propiedad puede quedar limitado cuando una construcción carece de un beneficio real para su dueño y tiene como finalidad principal perjudicar a otra persona.

Así, lo que comenzó con una discusión por una fiesta terminó con una orden judicial para deshacer una obra levantada, aparentemente, en medio del conflicto entre vecinos. ¿Se seguirán hablando?