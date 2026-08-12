Un menor armado le robó el celular a un vecino y lo obligó a desbloquearlo

Según contó la víctima, el chico formaba parte de una banda que llegó al lugar a bordo de un vehículo.

“Llegó otra camioneta en contramano de la que se bajaron tres o cuatro individuos. Este chico me apuntó, le di mi celular, me metió la mano en los bolsillos y se llevó lo que tenía de plata. Salí corriendo, pero me persiguió y me alcanzó”, contó la víctima.

En las imágenes se observa cómo el menor se acerca al hombre y lo amenaza con un arma de fuego. Primero le exige el celular y las llaves de la camioneta. Después también le pide que le entregue las cadenas que llevaba, aunque la víctima le mostró que no tenía ninguna.

El hombre intentó escapar después de entregarle sus pertenencias, pero el delincuente salió detrás de él y logró alcanzarlo a los pocos metros. Entonces le exigió que le diera la contraseña de desbloqueo del teléfono.

De acuerdo con el relato de la víctima, los delincuentes también intentaron llevarse su camioneta, pero no pudieron hacerla arrancar. Finalmente, escaparon en otro vehículo que estaba en un taller mecánico de la zona.

Sobre el adolescente que lo amenazó durante el asalto, dijo que no pudo determinar su edad. “No sé cuántos años tenía, pero era un pibe, un chico. Gracias a Dios lo puedo contar, pero estoy cansado”, concluyó.

Fuente: tn.com.ar