A casi 3 semanas del ataque armado que casi termina con la vida de una niña de 11 años en Godoy Cruz, la causa tiene el primer detenido. Se trata de un menor de edad acusado del ataque a la nena baleada en el barrio Los Barrancos.
Detuvieron a un menor de edad acusado de balear a la nena de 11 años en Godoy Cruz
Fue en un operativo en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz, donde dieron con el principal sospechoso y será imputado por balear a la nena a mediados de marzo pasado
El sospechoso, que ya estaba identificado en la investigación, fue detenido tras un importante operativo que se desplegó en las primeras horas de la mañana de este jueves en el barrio La Gloria.
El menor de edad, que tiene 17 años, quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien definirá en las próximas horas si es imputado en el expediente. También resta resolver si es acusado formalmente Pedro Piter Morales (30), el preso sospechado de haber instigado el ataque armado.
Tras los operativos, la ministra de Seguridad Mercedes Rus confirmó que "el detenido sería el que está sospechado como el autor material de los disparos a la niña. Se había mediatizado el caso y teníamos temor de no poder encontrarlo". "También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa", agregó.
La nena baleada en Godoy Cruz
El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.
En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte. En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.
La nena belada quedó internada en el Hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y le terminaron dando el alta semanas después.