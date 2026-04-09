Detuvieron a un menor de edad acusado de balear a la nena de 11 años en Godoy Cruz

pedro morales preso Piter Morales, el preso sospechado del ataque a la nena baleada.

Tras los operativos, la ministra de Seguridad Mercedes Rus confirmó que "el detenido sería el que está sospechado como el autor material de los disparos a la niña. Se había mediatizado el caso y teníamos temor de no poder encontrarlo". "También se realizaron medidas en el Este provincial donde se secuestraron drogas vinculadas a la causa", agregó.

La nena baleada en Godoy Cruz

El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.

allanamiento barrio la gloria nena baleada godoy cruz 2 En los allanamientos en Godoy Cruz se utilizaron los drones de la Policía. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte. En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.

La nena belada quedó internada en el Hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y le terminaron dando el alta semanas después.