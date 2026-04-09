Muerte y despedida desgarradora: así fue el último adiós al niño de 4 años que murió de manera confusa

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El velatorio se llevó a cabo el martes por la noche en la sala “D” de avenida Canadá, donde se acercaron personas del entorno cercano para acompañar a la familia en el último adiós.

Según se informó, la inhumación fue en el cementerio Oeste de la ciudad, donde se realizó la ceremonia final. Desde el Servicio Solidario de Sepelios de la SCPL comunicaron su acompañamiento a los familiares en este momento.

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Muerte del niño de 4 años: un giro macabro

El caso de la muerte del niño en Chubut dio un vuelco determinante en las últimas horas. Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del hospital regional, aseguró que el pequeño "era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general", por lo que la repentina causa de su deceso levantó sospechas inmediatas.

Los peores temores comenzaron a materializarse con los primeros resultados de las pericias forenses, que revelaron lesiones internas en la cabeza del nene. A raíz de esto, el Ministerio Público Fiscal ordenó allanar la vivienda de la progenitora para investigar la responsabilidad de terceros en su muerte.

"Quemaron cosas atrás de su casa en la madrugada, cuando el nene falleció", relató una allegada a la familia, basándose en el testimonio de los vecinos del barrio.

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Muerte del niño de 4 años: "Lo dejó tirado como un perro"

El dolor de la familia paterna se mezcla con la bronca. La pareja del padre del menor fue tajante al cuestionar el accionar de los organismos estatales y de la Justicia que habían otorgado la tenencia a la madre. "Nos decían que estaba bien y no era así. Queremos que nos digan por qué tuvo un paro cardiorrespiratorio, él no tenía problemas en el corazón", reclamó en los medios locales.

El entorno acusa a la madre y a su pareja actual de maltratos, asegurando que el padrastro consideraba que el pequeño "era un estorbo". En sus desesperadas declaraciones, afirmaron que, tras la descompensación del menor, la mujer "lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa".

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Marcha y pedido de respuestas por la muerte de Ángel

Frente a las presuntas irregularidades y a la inacción previa de las autoridades, la hermana de la víctima utilizó sus redes sociales para despedir a Ángel y convocar a una movilización. El objetivo es llegar hasta la Defensoría en la calle Sarmiento para exigir que alguien se haga responsable por haber permitido que el niño quedara en ese entorno.

"Es momento de pedirle a la Justicia que haga bien su trabajo", sentenció la joven. Mientras tanto, Comodoro Rivadavia llora a un nene de 4 años al que, como denuncian sus seres queridos, el sistema no supo proteger.