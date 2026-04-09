La desgarradora pista que salió a la luz tras la misteriosa muerte del niño de 4 años en Chubut

El jefe del Departamento de Pediatría del centro de salud, Luis Cisneros, reveló un detalle desgarrador que profundizó el misterio inicial: “Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acuesta y, cuando lo encuentran, estaba sin signos vitales”.

A pesar de que los médicos lograron restablecer parcialmente su actividad cardíaca, el cuadro fue irreversible. Ángel permaneció conectado a asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el lunes. En una primera instancia, desde el hospital aclararon que no constaban signos evidentes de violencia en su historia clínica, lo que mantenía el caso bajo la carátula de una muerte dudosa o muerte súbita.

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El giro en la causa tras la muerte: lesiones internas y allanamientos

El caso, que ya mantenía en vilo a la comunidad, dio un vuelco determinante en las últimas horas. Si bien aún se aguardan los resultados toxicológicos y definitivos de la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal, las primeras conclusiones forenses revelaron que Ángel presentaba lesiones internas en la cabeza.

Ante este escenario, la Justicia ordenó de inmediato el allanamiento de la vivienda de la madre del menor, ubicada en la Zona de Quintas, para recabar evidencias y determinar la responsabilidad de terceros en el trágico desenlace. Según denunciaron allegados, en la madrugada en que el niño falleció, se habrían quemado objetos en la parte trasera de esa propiedad. Hasta el momento no hay personas detenidas, pero las diligencias se mantienen bajo un estricto hermetismo.

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Muerte del niño en Chubut: “Lo dejó tirado como un perro”

El dolor por la pérdida de Ángel destapó una compleja y conflictiva trama familiar. El niño se había mudado con su madre biológica en noviembre de 2025, en medio de una disputa judicial por su tenencia. La familia paterna y la mujer que crió al niño durante sus primeros años de vida lanzaron graves acusaciones.

Abandono previo: aseguran que la madre biológica lo había abandonado cuando tenía un año y que el menor no la reconocía como su mamá. "El nene no quería ir con ella", denunciaron.

Maltrato y rechazo: el entorno del padre afirma haber presentado pruebas previas, incluyendo videos donde el niño lloraba negándose a ir con su madre biológica, y audios en los que el actual padrastro del menor se refería a él como "un estorbo".

lloraba negándose a ir con su madre biológica, y audios en los que el actual padrastro del menor se refería a él como "un estorbo". Falta de respuestas: Lorena, pareja del padre de Ángel, relató la frialdad con la que actuó la madre en el hospital: "Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa". Además, exigen explicaciones médicas: "Queremos que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. No tenía problemas en el corazón, nada".

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Mientras familiares y amigos despidieron los restos de Ángel en la zona sur de la ciudad, organizaciones sociales ya advierten sobre posibles fallas en el sistema de protección de menores. La Justicia de Chubut trabaja ahora contrarreloj para esclarecer si la muerte de Ángel fue producto de una tragedia natural o el desenlace fatal de un contexto de maltrato silenciado.