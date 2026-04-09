Una joven falleció en la madrugada de este jueves tras un accidente vial ocurrido en el oeste de Godoy Cruz. La víctima fatal circulaba como acompañante de una motocicleta que derrapó en el asfalto.
Tragedia
Una joven de 21 años murió tras un accidente en moto en Godoy Cruz
La víctima circulaba como acompañante del vehículo que protagonizó el accidente en solitario en el oeste de Godoy Cruz
Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 7 en la rotonda ubicada en el Corredor del Oeste y calle Gorriti, en el oeste departamental.
Por ese lugar circulaba una motocicleta ocupada por 2 personas que, al llegar a la rotonda derrapó y cayó al asfalto. Producto de la caída, la acompañante de 21 años sufrió graves lesiones y falleció en el lugar.
La Unidad Fiscal de Tránsito se investiga las causas que provocaron el accidente aunque, en un principio, no hubo intervención de otro vehículo.