Una joven de 21 años murió tras un accidente en moto en Godoy Cruz

Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 7 en la rotonda ubicada en el Corredor del Oeste y calle Gorriti, en el oeste departamental.

accidente godoy cruz 2 La moto en que circulaban las víctimas del accidente en Godoy Cruz.

Por ese lugar circulaba una motocicleta ocupada por 2 personas que, al llegar a la rotonda derrapó y cayó al asfalto. Producto de la caída, la acompañante de 21 años sufrió graves lesiones y falleció en el lugar.