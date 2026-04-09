Inicio Policiales accidente
Tragedia

Una joven de 21 años murió tras un accidente en moto en Godoy Cruz

La víctima circulaba como acompañante del vehículo que protagonizó el accidente en solitario en el oeste de Godoy Cruz

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente fatal ocurrió en un rotonda en Godoy Cruz.

El accidente fatal ocurrió en un rotonda en Godoy Cruz.

Una joven falleció en la madrugada de este jueves tras un accidente vial ocurrido en el oeste de Godoy Cruz. La víctima fatal circulaba como acompañante de una motocicleta que derrapó en el asfalto.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 7 en la rotonda ubicada en el Corredor del Oeste y calle Gorriti, en el oeste departamental.

accidente godoy cruz 2
La moto en que circulaban las víctimas del accidente en Godoy Cruz.

La moto en que circulaban las víctimas del accidente en Godoy Cruz.

Por ese lugar circulaba una motocicleta ocupada por 2 personas que, al llegar a la rotonda derrapó y cayó al asfalto. Producto de la caída, la acompañante de 21 años sufrió graves lesiones y falleció en el lugar.

La Unidad Fiscal de Tránsito se investiga las causas que provocaron el accidente aunque, en un principio, no hubo intervención de otro vehículo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar