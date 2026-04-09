Un accidente entre un camión con semirremolque y una motocicleta ocurrió el miércoles por la noche en el Carril Chimbas, a la altura del kilómetro 29, frente a la báscula de Tres Porteñas. El hecho fue caratulado inicialmente como homicidio culposo, bajo la jurisdicción de la Comisaría 39.
Un motociclista de 28 años falleció tras un accidente con un camión en San Martín
Un accidente vial en el Carril Chimbas dejó como saldo un hombre muerto tras colisionar la parte trasera de un transporte de carga durante la noche de este miércoles
De acuerdo con el informe policial, un hombre de 54 años con domicilio en Jujuy circulaba al mando de un camión Scania por el Carril Chimbas de sur a norte. Al realizar una maniobra de giro hacia el este, el vehículo fue colisionado en el sector posterior por una motocicleta Mondial 150 c.c.
La muerte de un motociclista en San Martín
En el rodado menor viajaba la víctima, identificada por las siglas R.O.J.A., de 28 años y con domicilio en la localidad de Tres Porteñas. El motociclista circulaba en el mismo sentido que el transporte de carga al momento del impacto.
Al arribar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales constataron que el joven se encontraba sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica.
En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Vial y de la jurisdicción correspondiente. Las actuaciones legales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín para determinar las responsabilidades del incidente.