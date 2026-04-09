Un motociclista de 28 años falleció tras un accidente con un camión en San Martín

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 54 años con domicilio en Jujuy circulaba al mando de un camión Scania por el Carril Chimbas de sur a norte. Al realizar una maniobra de giro hacia el este, el vehículo fue colisionado en el sector posterior por una motocicleta Mondial 150 c.c.

movil policia de mendoza Al llegar los policías y los médicos, comprobaron que el motociclista estaba muerto. Imagen ilustrativa. Foto: ilustrativa

La muerte de un motociclista en San Martín

En el rodado menor viajaba la víctima, identificada por las siglas R.O.J.A., de 28 años y con domicilio en la localidad de Tres Porteñas. El motociclista circulaba en el mismo sentido que el transporte de carga al momento del impacto.