Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Tragedia

Un motociclista de 28 años falleció tras un accidente con un camión en San Martín

Un accidente vial en el Carril Chimbas dejó como saldo un hombre muerto tras colisionar la parte trasera de un transporte de carga durante la noche de este miércoles

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
El accidente se produjo por la noche, en Zona Este. Imagen ilustrativa.

El accidente se produjo por la noche, en Zona Este. Imagen ilustrativa.

Un accidente entre un camión con semirremolque y una motocicleta ocurrió el miércoles por la noche en el Carril Chimbas, a la altura del kilómetro 29, frente a la báscula de Tres Porteñas. El hecho fue caratulado inicialmente como homicidio culposo, bajo la jurisdicción de la Comisaría 39.

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 54 años con domicilio en Jujuy circulaba al mando de un camión Scania por el Carril Chimbas de sur a norte. Al realizar una maniobra de giro hacia el este, el vehículo fue colisionado en el sector posterior por una motocicleta Mondial 150 c.c.

movil policia de mendoza
Al llegar los polic&iacute;as y los m&eacute;dicos, comprobaron que el motociclista estaba muerto. Imagen ilustrativa.

Al llegar los policías y los médicos, comprobaron que el motociclista estaba muerto. Imagen ilustrativa.

La muerte de un motociclista en San Martín

En el rodado menor viajaba la víctima, identificada por las siglas R.O.J.A., de 28 años y con domicilio en la localidad de Tres Porteñas. El motociclista circulaba en el mismo sentido que el transporte de carga al momento del impacto.

Al arribar el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los profesionales constataron que el joven se encontraba sin signos vitales sobre la carpeta asfáltica.

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía Vial y de la jurisdicción correspondiente. Las actuaciones legales quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín para determinar las responsabilidades del incidente.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar