Un motociclista falleció luego de protagonizar un accidente en la Ruta 7

Un testigo alertó al 911 después de ver cómo el conductor pasaba de largo en una curva sin poder controlar la moto.

Personal policial y de Gendarmería rastrillaron la zona hasta divisar la moto y a su conductor en el fondo del barranco. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se desplazó al lugar y constató el fallecimiento.