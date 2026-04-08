Un motociclista murió este miércoles después de protagonizar un accidente al caer a un barranco en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1130, pasando el túnel 4. El choque se produjo aproximadamente a unos 20 kilómetros de la villa de Uspallata.
Tragedia en alta montaña
Un motociclista falleció luego de protagonizar un accidente en la Ruta 7
Un testigo alertó del accidente al 911. Policía y Gendarmería rastrillaron la zona hasta encontrar el cuerpo y la moto en el fondo del barranco
Un testigo alertó al 911 después de ver cómo el conductor pasaba de largo en una curva sin poder controlar la moto.
Personal policial y de Gendarmería rastrillaron la zona hasta divisar la moto y a su conductor en el fondo del barranco. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se desplazó al lugar y constató el fallecimiento.