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Tragedia en alta montaña

Un motociclista falleció luego de protagonizar un accidente en la Ruta 7

Un testigo alertó del accidente al 911. Policía y Gendarmería rastrillaron la zona hasta encontrar el cuerpo y la moto en el fondo del barranco

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
El accidente ocurrió en la Ruta 7 a la altura del túnel 4.

El accidente ocurrió en la Ruta 7 a la altura del túnel 4.

Un motociclista murió este miércoles después de protagonizar un accidente al caer a un barranco en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1130, pasando el túnel 4. El choque se produjo aproximadamente a unos 20 kilómetros de la villa de Uspallata.

Un testigo alertó al 911 después de ver cómo el conductor pasaba de largo en una curva sin poder controlar la moto.

Personal policial y de Gendarmería rastrillaron la zona hasta divisar la moto y a su conductor en el fondo del barranco. Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se desplazó al lugar y constató el fallecimiento.

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El Servicio de Emergencia Coodinado constató el fallecimiento del accidentado.

El Servicio de Emergencia Coodinado constató el fallecimiento del accidentado.

El caso se encuentra en plena investigación y se esperan más datos en las próximas horas.

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