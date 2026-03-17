Un camión volcó este martes a las 08:50 en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.108. El accidente ocurrió en la zona de Quebrada del 60, complejo Pueblo del Río, en Uspallata (Las Heras).
Un camión volcó en Ruta 7 y el accidente causó la obstrucción parcial del tránsito en Uspallata
Un camión volcó a la altura del km 1.108 de la Ruta 7, en Uspallata, y el tránsito quedó parcialmente obstruido
De acuerdo con el parte oficial, el siniestro fue advertido a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hecho vial en ese sector. Este tipo de incidentes suele repetirse con mayor frecuencia a medida que los amaneceres ocurren más tarde, dado que el aumento de horas de oscuridad en el camino incrementa los riesgos a la hora de conducir.
Vuelco en solitario en Ruta 7
Al arribar al lugar, el personal policial constató el vuelco en solitario del camión. Como consecuencia del incidente, se registró obstrucción parcial de la calzada.
En el lugar trabajó personal de Policía Vial junto con efectivos de Gendarmería Nacional, que realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.