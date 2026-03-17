Un camión volcó en Ruta 7 y el accidente causó la obstrucción parcial del tránsito en Uspallata

De acuerdo con el parte oficial, el siniestro fue advertido a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un hecho vial en ese sector. Este tipo de incidentes suele repetirse con mayor frecuencia a medida que los amaneceres ocurren más tarde, dado que el aumento de horas de oscuridad en el camino incrementa los riesgos a la hora de conducir.

accidente camión vuelco potrerillos.jpg Otro vuelco, en este caso en Potrerillos. Imagen ilustrativa.

Vuelco en solitario en Ruta 7

Al arribar al lugar, el personal policial constató el vuelco en solitario del camión. Como consecuencia del incidente, se registró obstrucción parcial de la calzada.