Pedro Morales Anisco pasó de ser un preso más dentro de los miles que tiene el sistema penitenciario en Mendoza a convertirse en uno de los reclusos más famosos. El hombre de 30 años y conocido como Piter quedó envuelto en la investigación por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz el 21 de marzo pasado. En los próximos días brindará una declaración formal en la causa para desligarse del ataque armado, aunque también anticipó que tiene intenciones de quitarse la vida.
La dura advertencia de Piter Morales, el preso sospechado del ataque a tiros a una niña en Godoy Cruz
El preso brindará declaración el próximo miércoles por el caso de la nena baleada, pero ya manifestó ideas suicidas por un traslado adentro de la cárcel
Mientras la niña de 11 años que recibió 4 disparos continúa internada en el Hospital Notti, los sabuesos policiales y judiciales indagan para descubrir el entramado que llevó a una persona a tomar un arma de fuego, tocar la puerta de la casa de la menor y acribillarla a disparos. En ese contexto es que el nombre del Piter Morales comenzó a circular en forma extraoficial, ya que no está imputado en el expediente.
El vínculo surge porque el Piter Morales está envuelto en una causa de narcotráfico junto al padre de la nena baleada. De hecho, hasta hace unos días ambos estaban alojados en el mismo pabellón carcelario en Almafuerte. La teoría es que una disputa entre ambos derivó en amenazas y en el ataque a disparos que el preso ordenó desde la cárcel.
Si bien todavía no está imputado, Piter Morales se enteró por los medios de comunicación que su nombre estaba dando vueltas en la investigación y se presentó para declarar. La Justicia determinó que el próximo miércoles le tomarán declaración informativa, que es un paso intermedio entre ser testigo o imputado en una causa penal. Pero antes de esa fecha surgió otro inconveniente: el recluso aseguró que se quiere quitar la vida.
El traslado del preso
El viernes pasado se realizó una audiencia ante la jueza Florencia Didier. Piter Morales presentó un hábeas corpus y fue escuchado por la magistrada. Según comentaron fuentes judiciales, el motivo del reclamo es que al preso lo trasladaron al sector MAP (Muy Alto Perfil) del complejo penitenciario Almafuerte II en condiciones "inhumanas", según dijo.
Sin elementos de higiene básicos, sin muda de ropa, durmiendo en el piso. Pero además sin la posibilidad de estar en contacto con sus visitas -generalmente su pareja y sus 2 hijos- ya que deben estar con un vidrio mediante. Pedro Morales le explicó a la jueza que ya había pasado por ese sector a mediados del año pasado, lo reintegraron a su pabellón en Almafuerte I y que no entendía porqué regresaba al MAP. Incluso aseguró que tomó la decisión de quitarse la vida.
Tras escuchar al preso y solicitar informes penitenciarios sobre la situación, la jueza deberá resolver si hace lugar al hábeas corpus en el transcurso de esta semana.
Un preso con conexiones fuera de la cárcel
No es la primera vez que el Piter Morales se encuentra involucrado en una investigación por vínculos fuera del penal. Justamente, el ataque armado del 21 de marzo pasado en el barrio Los Cerrillos de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte.
Pero también su última condena en la Justicia provincial tiene un modus operandi similar. Pedro Morales admitió que desde la cárcel lideraba una banda que vendía autos robados con la documentación adulterada a través de la página de Facebook Marketplace. En ese expediente recibió una pena de 5 años de cárcel -acumula una condena total de más de 22 años- y resta que sean juzgados sus presuntos contactos y cómplices que el preso tenía afuera de la penitenciaría.