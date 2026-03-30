La dura advertencia de Piter Morales, el preso sospechado del ataque a tiros a una niña en Godoy Cruz

almafuerte penitenciaria carcel.jpg El preso ahora está en el sector MAP de Almafuerte II.

Si bien todavía no está imputado, Piter Morales se enteró por los medios de comunicación que su nombre estaba dando vueltas en la investigación y se presentó para declarar. La Justicia determinó que el próximo miércoles le tomarán declaración informativa, que es un paso intermedio entre ser testigo o imputado en una causa penal. Pero antes de esa fecha surgió otro inconveniente: el recluso aseguró que se quiere quitar la vida.

El traslado del preso

El viernes pasado se realizó una audiencia ante la jueza Florencia Didier. Piter Morales presentó un hábeas corpus y fue escuchado por la magistrada. Según comentaron fuentes judiciales, el motivo del reclamo es que al preso lo trasladaron al sector MAP (Muy Alto Perfil) del complejo penitenciario Almafuerte II en condiciones "inhumanas", según dijo.

Sin elementos de higiene básicos, sin muda de ropa, durmiendo en el piso. Pero además sin la posibilidad de estar en contacto con sus visitas -generalmente su pareja y sus 2 hijos- ya que deben estar con un vidrio mediante. Pedro Morales le explicó a la jueza que ya había pasado por ese sector a mediados del año pasado, lo reintegraron a su pabellón en Almafuerte I y que no entendía porqué regresaba al MAP. Incluso aseguró que tomó la decisión de quitarse la vida.

Joana, la mamá de la nena baleada en Godoy Cruz Joana, la madre de la nena baleada en Godoy Cruz.

Tras escuchar al preso y solicitar informes penitenciarios sobre la situación, la jueza deberá resolver si hace lugar al hábeas corpus en el transcurso de esta semana.

Un preso con conexiones fuera de la cárcel

No es la primera vez que el Piter Morales se encuentra involucrado en una investigación por vínculos fuera del penal. Justamente, el ataque armado del 21 de marzo pasado en el barrio Los Cerrillos de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte.

Pero también su última condena en la Justicia provincial tiene un modus operandi similar. Pedro Morales admitió que desde la cárcel lideraba una banda que vendía autos robados con la documentación adulterada a través de la página de Facebook Marketplace. En ese expediente recibió una pena de 5 años de cárcel -acumula una condena total de más de 22 años- y resta que sean juzgados sus presuntos contactos y cómplices que el preso tenía afuera de la penitenciaría.