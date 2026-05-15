El ex boxeador que cumple una pena por femicidio y ahora creen que manejaba la droga adentro de la cárcel

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El ex boxeador narcotraficante

La investigación se inició el 30 de mayo de 2023, a partir de la denuncia de un preso que declaró bajo reserva de identidad que advertía sobre la participación de Víctor Purreta en distintas actividades vinculadas al comercio de drogas dentro de la Unidad 4 y señalaba además la posible connivencia de personal penitenciario.

El 5 de octubre de 2023, el ex boxeador fue sometido a un control de rutina mediante sistema de rayos X cuando regresaba de los talleres de trabajo, dentro del establecimiento penitenciario. El procedimiento permitió detectar cuerpos extraños en su organismo y derivó en la requisa de su celda, donde fueron hallados 5 envoltorios con cocaína. Luego expulsó de su cuerpo distintos envoltorios de nylon y látex con 2 gramos de cocaína y 7,5 gramos de marihuana.

De acuerdo con la acusación fiscal, Víctor Purreta instruía a mujeres que lo visitaban sobre cómo acondicionar la droga en envoltorios de látex clasificados por color según el tipo de sustancia y cómo ocultarlos dentro de la estructura metálica de las sillas ubicadas en la sala de espera del sector de ingreso de visitas de la cárcel.

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Según el requerimiento de elevación a juicio, Víctor Purreta organizaba las maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes desde el interior de la cárcel. Allí coordinaba precios, cantidades y modalidades de entrega de cocaína y marihuana con otros detenidos presos alojados y también con colaboradores fuera del penal.

Una vez que la causa avanzó a la instancia de juicio oral, 9 acusados reconocieron su participación en los hechos y suscribieron acuerdos de juicio abreviado con la fiscalía. En cambio, el ex boxeador Víctor Purreta rechazó ese mecanismo y deberá afrontar en el futuro un juicio oral y público.