Un hombre que trabajaba como profesor de artes plásticas en una escuela primaria de Río Negro fue imputado por supuesto abuso sexual contra 11 alumnas durante las clases dictadas entre los años 2023 y 2024.
La grave acusación contra un profesor de plástica: abuso sexual de 11 alumnas menores de edad
Según indicó el Ministerio Público Fiscal rionegrino, los hechos que se imputaron al docente habrían ocurrido en la escuela San Antonio Oeste.
Tras formalizado en el expediente, el acusado será juzgado en debate oral y público en el que puede enfrentar una condena que parte desde los 3 hasta los 12 años de prisión.
El docente imputado por abuso sexual
La Fiscalía de Río Negro sostuvo que los hechos de abuso sexual simple se habrían producido mediante el aprovechamiento de su rol docente, ya que el imputado sentaba a las niñas sobre su falda y les habría realizado tocamientos.
La determinación de avanzar a juicio contra el profesor de plástica fue tomada en el mediodía de este miércoles, tras la finalización de la audiencia de control de acusación, en la que además se definió la prueba que las partes prevén producir durante el debate oral y público. El martes había comenzado la instancia con la lectura de los 11 hechos imputados y la prórroga de la prisión preventiva del docente por el plazo de 2 meses.
El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios, aunque sí acotó su alcance. Las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los abuso sexuales y qué acciones realizaron a partir de ello, pero no podrán reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas. En la misma línea, limitó las preguntas abiertas y dispuso que los testimonios de directivos y profesionales se circunscriban a las medidas adoptadas y a los aspectos técnicos de las pericias.
Además, el juez condicionó la producción de determinada evidencia a que ese material sea puesto previamente a disposición de la defensa, con el fin de garantizar su adecuado control. En cuanto a la prueba testimonial sobre los abusos sexuales, se admitió la declaración de alrededor de una veintena de testigos propuestos por las partes, entre ellos personas del ámbito educativo, profesionales intervinientes y personal técnico.