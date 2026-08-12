Un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de Salto de las Rosas, en San Rafael. La Policía de Mendoza y la Justicia trabajan intensamente para identificar los restos humanos encontrados en las inmediaciones del callejón Uga, a unos 300 metros de la Ruta Nacional 143.
Hallaron un cráneo y huesos humanos en San Rafael e investigan de quién se trata
La Policía Científica trabaja en Cañada Seca tras hallar restos humanos y ropa. La Justicia ordenó cotejos de ADN para identificar a la víctima
El procedimiento se desencadenó a partir de la localización de un cráneo y al menos seis piezas óseas más, las cuales se encontraban junto a un horno de barro en un terreno lindero a una vivienda de ladrillos. En ese mismo sector, las autoridades secuestraron elementos personales que resultan claves para el caso: un par de zapatillas, retazos de un pantalón y un bolso.
La principal hipótesis y el despliegue del operativo policial
La línea investigativa más firme apunta a que los restos podrían pertenecer a Margarita Bravo, una mujer de avanzada edad con antecedentes psiquiátricos que residía sola en ese inmueble. Según el testimonio de los pobladores de la zona, la mujer dejó de ser vista entre los meses de febrero y abril, aunque hasta la fecha del hallazgo no existían denuncias formales por averiguación de paradero.
Ante la gravedad del hecho, la fiscal Andrea Rossi se hizo presente en el lugar y ordenó el allanamiento de la vivienda, que se encontraba cerrada con candado. Para rastrillar el perímetro de forma exhaustiva, Policía Científica montó un puesto operativo con tres anillos de seguridad, apoyados por perros adiestrados, efectivos de la Policía Montada y drones.
Los restos recuperados fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense para realizar los peritajes de ADN. Esos estudios permitirán confirmar de manera fehaciente la identidad de la víctima, así como establecer la causa y la data precisa del deceso, sin descartar por el momento ninguna hipótesis.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: se encontraron restos humanos y un cráneo en Cañada Seca, San Rafael.
- Investigación en curso: la policía y la justicia trabajan para identificar a la víctima, principal hipótesis Margarita Bravo.
- Peritajes de ADN: los restos óseos y elementos personales secuestrados serán analizados para determinar la identidad y causa de muerte.