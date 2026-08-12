Hallaron un cráneo y huesos humanos en San Rafael e investigan de quién se trata

El procedimiento se desencadenó a partir de la localización de un cráneo y al menos seis piezas óseas más, las cuales se encontraban junto a un horno de barro en un terreno lindero a una vivienda de ladrillos. En ese mismo sector, las autoridades secuestraron elementos personales que resultan claves para el caso: un par de zapatillas, retazos de un pantalón y un bolso.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones del callejón Uga, a pocos metros de la Ruta Nacional 143 en Salto de las Rosas.

La principal hipótesis y el despliegue del operativo policial

La línea investigativa más firme apunta a que los restos podrían pertenecer a Margarita Bravo, una mujer de avanzada edad con antecedentes psiquiátricos que residía sola en ese inmueble. Según el testimonio de los pobladores de la zona, la mujer dejó de ser vista entre los meses de febrero y abril, aunque hasta la fecha del hallazgo no existían denuncias formales por averiguación de paradero.