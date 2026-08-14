Godoy Cruz recibe en el Gambarte a Deportivo Maipú, con Enzo Pérez: hora y probables formaciones

Desde las 18 de este sábado el estadio Feliciano Gambarte será escenario del duelo de mendocinos entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú por el torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz y Deportivo Maipú se enfrentarán a las 18 en el Feliciano Gambarte en el duelo de mendocinos que tendrá como condimento extra la presencia de Enzo Pérez en el Cruzado
Desde las 18 de este sábado el estadio Feliciano Gambarte será escenario del duelo de mendocinos entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú por el torneo de la Primera Nacional.
Los dos representantes mendocinos en la segunda categoría del fútbol argentino se verán las caras por segunda vez en la temporada y con el condimento extra de la presencia de Enzo Pérez, quien tuvo un recordado paso por el Tomba y recientemente volvió al Cruzado.
El encuentro es el interzonal de la fecha 25, será dirigido por Álvaro Carranza y se podrá seguir en vivo de manera gratuita tanto por Radio Nihuil como por la plataforma LPF Play.
El partido tiene un condimento especial en la presencia de Enzo Pérez en el Deportivo Maipú tras haberse reducido la sanción de 3 partidos que le aplicó el Tribunal de Disciplina.
El mediocampista de 40 años será visitante en la cancha de Godoy Cruz, equipo con el que logró el ascenso a Primera en el 2006 y en 2007 fue transferido a Estudiantes para iniciar una larga y exitosa carrera profesional.
Será su tercer partido desde que volvió al Cruzado ya que debutó ante San Martín de Tucumán y luego fue expulsado contra Gimnasia y Tiro, en Salta, por lo que estuvo sancionado los últimos dos encuentros.
Godoy Cruz lleva una racha positiva de 6 triunfos seguidos como local y 4 victorias consecutivas en el torneo de Primera Nacional.
El conjunto dirigido por Pablo De Muner se ubica 5to en la Zona A con 37 puntos y está en puestos de clasificación al Reducido con una campaña de 10 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.
Deportivo Maipú se ubica 8vo en el Grupo B con 32 puntos, también está dentro de la zona de clasificación al Reducido.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 9 triunfos, 5 empates y 10 caídas, y además de Pérez contará con el regreso de Lucas Faggioli para contrarrestar las bajas de Aarón Agüero, quien llegó a 5 tarjetas amarillas, y Gastón Mansilla, descartado por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla.
El Tomba y el Cruzado se enfrentaron en la primera rueda cuando el Cruzado hizo de local en el estadio Malvinas Argentinas y pudieron asistir las dos hinchadas.
Fue el 29 de marzo y hubo triunfo del Tomba con gol del uruguayo Vicente Poggi.
Probables formaciones:
Godoy Cruz: Juan Strumia, Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Tiago Ferreyra, Juan Pablo De la Reta; Franco Saccone, Enzo Pérez, Julián Vera, Tomás Silva y Mirko Bonfigli; Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.