Godoy Cruz recibe en el Gambarte a Deportivo Maipú, con Enzo Pérez: hora y probables formaciones

Enzo Pérez vuelve a un renovado estadio Feliciano Gambarte

El partido tiene un condimento especial en la presencia de Enzo Pérez en el Deportivo Maipú tras haberse reducido la sanción de 3 partidos que le aplicó el Tribunal de Disciplina.

El mediocampista de 40 años será visitante en la cancha de Godoy Cruz, equipo con el que logró el ascenso a Primera en el 2006 y en 2007 fue transferido a Estudiantes para iniciar una larga y exitosa carrera profesional.

Enzo Pérez jugará frente a Godoy Cruz, jugando con la camiseta del Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Será su tercer partido desde que volvió al Cruzado ya que debutó ante San Martín de Tucumán y luego fue expulsado contra Gimnasia y Tiro, en Salta, por lo que estuvo sancionado los últimos dos encuentros.

Godoy Cruz, en una racha ganadora

Godoy Cruz lleva una racha positiva de 6 triunfos seguidos como local y 4 victorias consecutivas en el torneo de Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Pablo De Muner se ubica 5to en la Zona A con 37 puntos y está en puestos de clasificación al Reducido con una campaña de 10 triunfos, 7 empates y 6 derrotas.

Así llega el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú se ubica 8vo en el Grupo B con 32 puntos, también está dentro de la zona de clasificación al Reducido.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría acumula 9 triunfos, 5 empates y 10 caídas, y además de Pérez contará con el regreso de Lucas Faggioli para contrarrestar las bajas de Aarón Agüero, quien llegó a 5 tarjetas amarillas, y Gastón Mansilla, descartado por una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla.

El último antecedente entre Godoy Cruz y el Deportivo Maipú

El Tomba y el Cruzado se enfrentaron en la primera rueda cuando el Cruzado hizo de local en el estadio Malvinas Argentinas y pudieron asistir las dos hinchadas.

Fue el 29 de marzo y hubo triunfo del Tomba con gol del uruguayo Vicente Poggi.

En la primera rueda ganó el Tomba en el Malvinas Argentinas con gol de Vicente Poggi. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Juan Strumia, Francisco Gerometta, Diego Viera, Tomás Rossi, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Antonio Guerrero; Axel Rodríguez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Tiago Ferreyra, Juan Pablo De la Reta; Franco Saccone, Enzo Pérez, Julián Vera, Tomás Silva y Mirko Bonfigli; Juan Cruz Giacone. DT: Mariano Echeverría.