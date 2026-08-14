Con Facundo Lencioni como conductor, Gimnasia y Esgrima apunta alto en el Torneo Clausura

Facundo Lencioni se ganó un lugar en el Lobo.

"En la derrota con Instituto nos quedó una sensación amarga. No pudimos sostener nuestro juego, sobre todo en el segundo tiempo, pero ya dimos vuelta la página y estamos enfocados en el partido con Talleres, un rival complicado y esperamos seguir siendo fuertes de local", admitió.

Sobre los objetivos que se ha propuesto Gimnasia para lo que resta del 2026, contó: "El objetivo principal es mantenernos en la categoría. Somos un equipo que sale jugar de igual a igual en todas las canchas y también nos gustaría estar dentro de los equipos que jugarán los playoffs".

Facundo Lencioni y la sociedad con Agustín Módica

Facundo Lencioni se entiende muy bien con el goleador Agustín Módica y forman una verdadera sociedad dentro de la cancha: "Con Agustín nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien. Estoy contento porque los dos podemos ayudar al equipo".

Tres cortitas de Lencioni antes de jugar con Talleres

La racha del Lobo como local: "Nos estamos haciendo fuertes de local. Nos sentimos muy cómodos con nuestros hinchas y el lunes con Talleres intentaremos seguir por el mismo camino".

Un ex Belgrano contra Talleres: "Es muy lindo jugar con este tipo de rivales y espero que tengamos un buen resultado".

La llegada del Monito Vargas: "Es un jugador importante que esta semana se ha sumado a los entrenamientos. Es un futbolista de mucha calidad y jerarquía que le va a aportar mucho al equipo".