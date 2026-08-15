Independiente Rivadavia pierde ante Belgrano en Córdoba

En los primeros minutos el equipo local presionaba a la Lepra. El DT azul, Alfredo Jesús Berti, puso un mix teniendo en cuenta que su equipo debe afrontar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Un remate del Mudo Vázquez se iba alto.

Un tiro de lejos de González Metilli se iba muy desviado. Había pocas chances de gol en el primer tiempo.

Sábato la punteó y pasó muy cerca del palo. Fue la oportunidad más clara para anotar en la parte inicial.

Hasta que a los 41' vino el tiro de esquina desde la izquierda y Bottari, en contra, le dio la ventaja al dueño de casa.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Belgrano, el equipo del Parque recibirá al Fluminense, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el próximo martes a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. En el partido de ida jugado el martes pasado en el Maracaná ambos equipos empataron sin goles.