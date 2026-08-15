Independiente Rivadavia perdió ante Belgrano en Córdoba y ahora piensa en la Libertadores

Por el momento la Lepra acumula 41 puntos y sigue liderando la tabla anual.

En los primeros minutos el equipo local presionaba a la Lepra. El DT azul, Alfredo Jesús Berti, puso un mix teniendo en cuenta que su equipo debe afrontar la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

Un remate del Mudo Vázquez se iba alto.

Un tiro de lejos de González Metilli se iba muy desviado. Había pocas chances de gol en el primer tiempo.

Sábato la punteó y pasó muy cerca del palo. Fue la oportunidad más clara para anotar en la parte inicial.

Hasta que a los 41' vino el tiro de esquina desde la izquierda y Bottari, en contra, le dio la ventaja al dueño de casa.

Al minuto de juego Rigoni marcó el segundo con un zapatazo desde afuera del área que se metió en el ángulo.

Berti hacía cambios para tratar de revertir el trámite del partido y mandada a la cancha a Álex Arce y Maxi Salas, entre otros.

Luego Sábato remató a las manos de Cardozo.

Bucca es tuvo cerca de descontar para el equipo visitante.

Passerini metía un tiro en el palo y se salvaba el Azul.

Un cabezazo del ingresado Moreyra se iba algo desviado.

La Lepra cayó en Córdoba.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras jugar con Belgrano, el equipo del Parque recibirá al Fluminense, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido se jugará el próximo martes a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas. En el partido de ida jugado el martes pasado en el Maracaná ambos equipos empataron sin goles.

Mientras que en el Clausura, el equipo azul visitará a Independiente de Avellaneda el sábado 22 de agosto a las 18.30, por la sexta fecha.