Pablo De Muner explicó la derrota ante Deportivo Maipú, la primera como local siendo DT de Godoy Cruz

Godoy Cruz perdió el duelo con el Deportivo Maipú, en el Feliciano Gambarte, y Pablo De Muner dio la cara para explicar las razones de lo que fue su primera derrota en condición de local desde que dirige al Tomba.
Pablo De Muner dio la cara para explicar las razones de lo que fue su primera derrota en condición de local desde que dirige a Godoy Cruz.
Godoy Cruz perdió el duelo con el Deportivo Maipú, en el Feliciano Gambarte, y Pablo De Muner dio la cara para explicar las razones de lo que fue su primera derrota en condición de local desde que dirige al Tomba.
"Sabíamos el nivel táctico que tenía el partido. De hecho, lo hemos preparado de muy buena manera. Así y todo, Maipú es un equipo que se las ingenia para manejarte la pelota. Es un equipo que tiene mucho respeto por la pelota, o por la tenencia de la pelota", resaltó el entrenador del Expreso.
"Nosotros en gran parte del partido lo hicimos bien, pero bueno, nos han generado pocas situaciones, por ahí alguna en en el final del primer tiempo", puntualizó.
"El primer tiempo nuestro no fue bueno, sabíamos que ellos volcaban mucho por el lado derecho, el izquierdo nuestro.Sin embargo, en el segundo tiempo para mí, lo hicimos de buena manera como en partidos anteriores", insistió De Muner tras un resultado adverso que cortó un invicto de 12 partidos y de 5 victorias seguidas en el estadio Feliciano Gambarte.
"El gol es de un saque lateral, y me parece que ahí está el resumen de lo que nosotros no fuimos capaces de resolver. Situaciones aisladas, que no tenían nada que ver con el contexto del partido. Lo más difícil lo hicimos relativamente bien, pero por ahí eso de estar atentos, no lo hicimos", dijo el DT en tono autocrítico.
El Cruzado le cortó al Expreso una racha de 4 triunfos seguidos en el torneo y 6 victorias consecutivas en condición de local en la que se encontraba invicto en la temporada.
El equipo dirigido por De Muner tiene 37 puntos, un partido menos y se ubica 5to a 12 puntos del líder Ferro (49).