Pablo De Muner explicó la derrota ante Deportivo Maipú, la primera como local siendo DT de Godoy Cruz

"El primer tiempo nuestro no fue bueno, sabíamos que ellos volcaban mucho por el lado derecho, el izquierdo nuestro.Sin embargo, en el segundo tiempo para mí, lo hicimos de buena manera como en partidos anteriores", insistió De Muner tras un resultado adverso que cortó un invicto de 12 partidos y de 5 victorias seguidas en el estadio Feliciano Gambarte.

"El gol es de un saque lateral, y me parece que ahí está el resumen de lo que nosotros no fuimos capaces de resolver. Situaciones aisladas, que no tenían nada que ver con el contexto del partido. Lo más difícil lo hicimos relativamente bien, pero por ahí eso de estar atentos, no lo hicimos", dijo el DT en tono autocrítico.

La racha que se le acabó al Tomba de De Muner

El Cruzado le cortó al Expreso una racha de 4 triunfos seguidos en el torneo y 6 victorias consecutivas en condición de local en la que se encontraba invicto en la temporada.

El equipo dirigido por De Muner tiene 37 puntos, un partido menos y se ubica 5to a 12 puntos del líder Ferro (49).