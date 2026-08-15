Enterraron lana de baja calidad en el suelo por dos años y descubrieron que funcionaba como fertilizante

Durante las dos temporadas analizadas, los científicos midieron la degradación de las fibras y la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo. La diferencia apareció rápidamente. Un mes después de incorporar la lana, la parcela que recibió la mayor cantidad ya tenía casi tres veces más nitrógeno mineral que el terreno de control. En primavera, las diferencias fueron todavía mayores. Según la cantidad aplicada, el nitrógeno disponible llegó a ser aproximadamente el doble o incluso casi veinte veces superior al del control.

¿Cómo la lana de oveja mejora el suelo?

La explicación está en la composición de la lana de estos animales. Sus fibras están formadas principalmente por queratina, una proteína rica en nitrógeno. Cuando los microorganismos del suelo comienzan a degradarla, ese elemento se libera progresivamente y puede quedar disponible para las plantas. A diferencia de algunos fertilizantes convencionales, la lana no libera todos sus nutrientes de una vez. Actúa como una fuente de liberación lenta.

Los investigadores observaron además que el trigo tratado con lana desarrolló más macollos, tallos más altos y una coloración foliar más intensa. El efecto positivo se mantuvo hasta dos cosechas, lo que llevó a los autores a plantear que la lana de baja calidad puede utilizarse como fertilizante orgánico rico en nitrógeno.