Enzo Fernández regresó al Chelsea y fue abucheado por sus propios hinchas

Tras haber llegado a la final del Mundial 2026 con la Selección argentina, Enzo tuvo unos días más de vacaciones que sus compañeros, se reincorporó esta semana y el DT español Xabi Alonso lo incluyó en la última media hora.

Victoria del Chelsea ante la Real Sociedad

Chelsea finalizó su pretemporada con una convincente victoria por 3 a 1 ante la Real Sociedad de España, en Stamford Bridge.

Sin el Colo Barco, quien se sumó esta semana, los Blues ganaron con goles de Morgan Rogers y un doblete del brasileño Joao Pedro.

El debut oficial del conjunto londinense será el lunes 24 ante Fulham, como visitante, por la Premier League.