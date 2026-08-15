Marcelo Gallardo, cerca de su primera experiencia en una Selección: el país que lo quiere

Con esta contratación, la Selección de Ecuador continuaría apostando por estrategas argentinos para sus procesos mundialistas, recordando los ciclos previos de Gustavo Alfaro en Qatar 2022 y de Sebastián Beccacece en la última cita máxima, donde la Tri cayó ante México en 16avos de final.
Con la Copa América 2028 y la clasificación a la próxima Copa del Mundo como metas principales, las negociaciones avanzan y Gallardo podría tener su esperado debut en la fecha FIFA de septiembre, donde el Tri se medirá frente a Corea del Sur y Japón.
Marcelo Gallardo ganó 15 títulos como DT.
Los títulos de Marcelo Gallardo como entrenador
Marcelo Gallardo cuenta con 15 títulos en sus vitrinas:
- Campeonato Uruguayo (2011-12)
- Sudamericana 2014
- Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019
- Copa Libertadores 2015 y 2018
- Copa Suruga Bank 2015
- Copa Argentina 2016, 2017 y 2019
- Supercopa Argentina 2017 y 2019
- Liga Profesional / Torneo de la Liga 2021
- Trofeo de Campeones 2021