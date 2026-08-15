Marcelo Gallardo, cerca de su primera experiencia en una Selección: el país que lo quiere

Aunque el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, había negado los contactos en un principio, ya existió una reunión presencial entre ambas partes para encaminar la logística y las cuestiones económicas del contrato.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026.

Marcelo Gallardo, a un paso de volver a dirigir

De concretarse la operación, esta sería la primera experiencia de Marcelo Gallardo al frente de un seleccionado nacional. El Muñeco pasó por los bancos de suplentes de Nacional de Uruguay, River (dos ciclos) y Al-Ittihad de Arabia Saudita.