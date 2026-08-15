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Marcelo Gallardo, cerca de su primera experiencia en una Selección: el país que lo quiere

Luego de su salida de River, Marcelo Gallardo está cerca de abrochar su primera experiencia como entrenador de un seleccionado

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Gallardo está cerca de volver al ruedo tras su salida de River.

Marcelo Gallardo está cerca de volver al ruedo tras su salida de River.

Tras su salida de River, y un efímero paso como comentarista en el Mundial 2026, Marcelo Gallardo está muy cerca de volver a dirigir. El Muñeco se perfila como el elegido por la Selección de Ecuador para encabezar el nuevo proyecto de la Tricolor luego de la salida de Sebastián Beccacece.

Aunque el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, había negado los contactos en un principio, ya existió una reunión presencial entre ambas partes para encaminar la logística y las cuestiones económicas del contrato.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026.

Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de la Selección de Ecuador tras el Mundial 2026.

Marcelo Gallardo, a un paso de volver a dirigir

De concretarse la operación, esta sería la primera experiencia de Marcelo Gallardo al frente de un seleccionado nacional. El Muñeco pasó por los bancos de suplentes de Nacional de Uruguay, River (dos ciclos) y Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Con esta contratación, la Selección de Ecuador continuaría apostando por estrategas argentinos para sus procesos mundialistas, recordando los ciclos previos de Gustavo Alfaro en Qatar 2022 y de Sebastián Beccacece en la última cita máxima, donde la Tri cayó ante México en 16avos de final.

Con la Copa América 2028 y la clasificación a la próxima Copa del Mundo como metas principales, las negociaciones avanzan y Gallardo podría tener su esperado debut en la fecha FIFA de septiembre, donde el Tri se medirá frente a Corea del Sur y Japón.

Marcelo Gallardo ganó 15 títulos como DT.

Marcelo Gallardo ganó 15 títulos como DT.

Los títulos de Marcelo Gallardo como entrenador

Marcelo Gallardo cuenta con 15 títulos en sus vitrinas:

  • Campeonato Uruguayo (2011-12)
  • Sudamericana 2014
  • Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019
  • Copa Libertadores 2015 y 2018
  • Copa Suruga Bank 2015
  • Copa Argentina 2016, 2017 y 2019
  • Supercopa Argentina 2017 y 2019
  • Liga Profesional / Torneo de la Liga 2021
  • Trofeo de Campeones 2021

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