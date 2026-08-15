Accidente en el Acceso Este: el niño internado en el Notti está respondiendo a algunos estímulos

La familia de Antonela Murga atraviesa horas de enorme preocupación, pero también recibió algunas señales positivas respecto del estado neurológico del niño de 10 años hijo mayor del matrimonio Assenza, quien permanece internado en terapia intensiva del Hospital Notti tras el accidente ocurrido en el Acceso Este.
Mariela, una de las tías del niño, contó a Diario UNO que en las últimas horas comenzó a responder a algunos estímulos. Sin embargo, aclaró que su estado continúa siendo crítico y que los médicos todavía evalúan la posibilidad de que haya sufrido algún tipo de daño neurológico.
El niño que sufrió el accidente responde a estímulos y a su nombre
Según explicó su tía, el pequeño responde cuando los médicos lo llaman por su nombre y puede cumplir algunas indicaciones sencillas. Entre ellas, mover las manos y las piernas cuando se lo solicitan.
Para la familia, estas respuestas son alentadoras dentro de un cuadro que continúa siendo delicado. El niño permanece internado en terapia intensiva y su evolución es seguida de cerca por los profesionales del Notti.
Mariela remarcó que todavía no es posible determinar qué consecuencias podría tener el cuadro neurológico y que los médicos continúan realizando evaluaciones para conocer con mayor precisión su estado.
Antonela continúa en coma y le realizaron una resonancia
La situación de Antonela Murga, madre del niño de 10 años y de la nena de 8 años, sigue siendo crítica. Sus valores se encuentran estables, pero permanece inconsciente y en coma.
La familia aclaró que no se trata de un coma farmacológico, sino de un estado de inconsciencia provocado por su propio cuadro. Este viernes, los médicos le realizaron una resonancia magnética para evaluar su estado neurológico y obtener más información sobre su evolución.
Mientras tanto, sus familiares permanecen abocados al cuidado y acompañamiento de Antonela y de su hijo, atravesando un momento especialmente delicado.
La niña de 8 años ya recibió el alta médica
La hija menor del matrimonio, una niña de 8 años, ya fue dada de alta y se encuentra junto a su entorno familiar. Su familia mantiene especial cuidado sobre la información que recibe acerca de lo ocurrido.
La decisión responde a la necesidad de protegerla porque la situación de extrema gravedad por la que ha pasado. Hay que recordar que su papá Claudio falleció en el accidente y su hermanito y su mamá están graves.
El siniestro ocurrió en el Acceso Este, a la altura de la calle Alberdi, en Guaymallén, cuando dos vehículos terminaron cayendo desde un puente. El choque dejó seis personas heridas y provocó la muerte de Assenza. Entre los heridos estaban Antonela, sus dos hijos y otros tres ocupantes de los vehículos involucrados.
En pocas palabras
- Niño accidentado: responde a estímulos neurológicos y a su nombre en terapia intensiva del Hospital Notti.
- Estado de la madre: Antonela Murga, aún en coma y estado crítico, se le realizó una resonancia magnética.
- Alta médica: la hija de 8 años recibió el alta, mientras su padre falleció en el siniestro vial.