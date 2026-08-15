Accidente en el Acceso Este: el niño internado en el Notti está respondiendo a algunos estímulos

Para la familia, estas respuestas son alentadoras dentro de un cuadro que continúa siendo delicado. El niño permanece internado en terapia intensiva y su evolución es seguida de cerca por los profesionales del Notti.

Mariela remarcó que todavía no es posible determinar qué consecuencias podría tener el cuadro neurológico y que los médicos continúan realizando evaluaciones para conocer con mayor precisión su estado.

Antonela continúa en coma y le realizaron una resonancia

La situación de Antonela Murga, madre del niño de 10 años y de la nena de 8 años, sigue siendo crítica. Sus valores se encuentran estables, pero permanece inconsciente y en coma.

La familia aclaró que no se trata de un coma farmacológico, sino de un estado de inconsciencia provocado por su propio cuadro. Este viernes, los médicos le realizaron una resonancia magnética para evaluar su estado neurológico y obtener más información sobre su evolución.

Mientras tanto, sus familiares permanecen abocados al cuidado y acompañamiento de Antonela y de su hijo, atravesando un momento especialmente delicado.

La niña de 8 años ya recibió el alta médica

La hija menor del matrimonio, una niña de 8 años, ya fue dada de alta y se encuentra junto a su entorno familiar. Su familia mantiene especial cuidado sobre la información que recibe acerca de lo ocurrido.

La decisión responde a la necesidad de protegerla porque la situación de extrema gravedad por la que ha pasado. Hay que recordar que su papá Claudio falleció en el accidente y su hermanito y su mamá están graves.

El siniestro ocurrió en el Acceso Este, a la altura de la calle Alberdi, en Guaymallén, cuando dos vehículos terminaron cayendo desde un puente. El choque dejó seis personas heridas y provocó la muerte de Assenza. Entre los heridos estaban Antonela, sus dos hijos y otros tres ocupantes de los vehículos involucrados.