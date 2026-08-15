Murió un joven de 26 años tras caer de su moto en Guaymallén

Las primeras pericias realizadas en la zona determinaron que el estado del asfalto era bueno. Sin embargo, los investigadores remarcaron una característica del sector: no cuenta con iluminación artificial.

Esa condición será tenida en cuenta dentro de la investigación para establecer si pudo haber influido en el accidente, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas de la caída.

Investigan cómo ocurrió el accidente

La Justicia quedó a cargo de la investigación y busca reconstruir los últimos minutos antes del siniestro para determinar por qué el joven perdió el control de la motocicleta.

Por ahora, la principal hipótesis apunta a un accidente sin intervención de otro vehículo. Las pericias y el relevamiento de la zona serán claves para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que se produjo la caída fatal.