Un joven de 26 años murió este sábado por la mañana después de sufrir un accidente mientras circulaba en su moto por Guaymallén. El siniestro ocurrió cuando transitaba por calle Buenos Aires y, por causas que todavía se investigan, perdió el control del rodado.
Murió un joven de 26 años tras caer de su moto en Guaymallén
El motociclista perdió el control del vehículo y cayó al asfalto este sábado a primera hora. Investigan las causas del accidente
El accidente se produjo alrededor de las 6.40, entre las calles Sánchez y Buenos Vecinos. De acuerdo con las primeras informaciones, el motociclista circulaba hacia el este cuando cayó violentamente sobre el asfalto. Los investigadores trabajan con la hipótesis inicial de que no habría intervenido otro vehículo.
Murió en el lugar
Tras el accidente, personal médico llegó hasta el lugar para asistir al joven, pero solo pudo constatar que había fallecido como consecuencia de las heridas que sufrió en la caída.
Las primeras pericias realizadas en la zona determinaron que el estado del asfalto era bueno. Sin embargo, los investigadores remarcaron una característica del sector: no cuenta con iluminación artificial.
Esa condición será tenida en cuenta dentro de la investigación para establecer si pudo haber influido en el accidente, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas de la caída.
Investigan cómo ocurrió el accidente
La Justicia quedó a cargo de la investigación y busca reconstruir los últimos minutos antes del siniestro para determinar por qué el joven perdió el control de la motocicleta.
Por ahora, la principal hipótesis apunta a un accidente sin intervención de otro vehículo. Las pericias y el relevamiento de la zona serán claves para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que se produjo la caída fatal.
En pocas palabras
- Joven de 26 años: falleció tras un grave accidente en moto en Guaymallén.
- Investigan las causas: el motociclista perdió el control del rodado y cayó al asfalto.
- Sin intervención externa: hipótesis inicial apunta a un siniestro sin participación de otro vehículo.