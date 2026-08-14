El papá de Alan Villouta: "La reunión con Cornejo fue positiva porque este reclamo es para todos"

El padre de Alan Villouta durante la reunión con el gobernador.

"Esto que pasó fue vergonzoso. Necesitamos un cambio. No queremos que nadie más pase lo que pasamos nosotros. Indignación, bronca, un desapego y abandono de la Justicia. Eso causa un dolor tan profundo que nos hace sentir que a Alan Villouta lo mataron dos veces", manifestó.

"El gobernador nos mostró su indignación y también su solidaridad para estar con nosotros para que esto cambie. Que el máximo referente de la provincia nos diga 'sí, tenés razón' es importante", explicó el padre de Alan Villouta.

El accidente de Alan Villouta

En la madrugada del 26 de agosto del 2017 Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.

El empresario Alejandro Verdenelli se entregó 3 días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.