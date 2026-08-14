Esta semana tuvo días agitados para la familia de Alan Villouta (21). No sólo porque la Justicia declaró la prescripción de la condena contra el empresario Alejandro Verdenelli (52), quien atropelló y mató al joven en el Acceso Sur hace casi 9 años. Sino también porque tras el polémico fallo judicial, sus padres se reunieron con las más altas autoridades provinciales.
El papá de Alan Villouta: "La reunión con Cornejo fue positiva porque este reclamo es para todos"
Los padres de Alan Villouta brindaron detalles sobre la cumbre que mantuvieron con el gobernador y el jefe de fiscales, Alejandro Gullé, tras declararse la prescripción del caso
Andrés Villouta y su esposa mantuvieron este viernes una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo y el jefe de los fiscales Alejandro Gullé. Tras esa cumbre, el padre del joven fallecido brindó detalles sobre la cumbre, donde ya adelantaron que apelarán el fallo del miércoles pasado en busca de reflotar la condena contra Alejandro Verdenelli.
En declaraciones a radio Nihuil, Andrés Villouta consideró que "fue una reunión positiva. Fue una caricia al corazón saber que vamos a poder presentar un recurso ante la Corte que también se suma el Gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad. Es un reclamo no sólo para nosotros, sino también para todos".
"Esto que pasó fue vergonzoso. Necesitamos un cambio. No queremos que nadie más pase lo que pasamos nosotros. Indignación, bronca, un desapego y abandono de la Justicia. Eso causa un dolor tan profundo que nos hace sentir que a Alan Villouta lo mataron dos veces", manifestó.
"El gobernador nos mostró su indignación y también su solidaridad para estar con nosotros para que esto cambie. Que el máximo referente de la provincia nos diga 'sí, tenés razón' es importante", explicó el padre de Alan Villouta.
El accidente de Alan Villouta
En la madrugada del 26 de agosto del 2017 Alan Villouta (21) salió de trabajar en una pizzería ubicada en el centro comercial de La Barraca en Guaymallén. Como lo hacía todos los días, tenía que cruzar el Acceso Sur a pie en dirección al oeste. En ese momento fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne que se dio a la fuga.
El empresario Alejandro Verdenelli se entregó 3 días después y admitió haber causado el accidente donde murió Alan Villouta. Jamás se pudo probar si al momento del hecho se encontraba alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes.
En pocas palabras
- Padres de Alan Villouta: se reunieron con el gobernador y el jefe de fiscales tras la prescripción del caso.
- Reclamo de Justicia: la familia busca apelar el fallo y considera la reunión positiva para visibilizar su lucha.
- Accidente Fatal: el joven murió hace 9 años al ser atropellado en el Acceso Sur por un empresario cuya condena prescribió.