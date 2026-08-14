Otra vez un hombre intentó retirar un auto con documentos truchos y quedó aprehendido por posible estafa

El objetivo del hombre, quien nació el 9 de abril de 1996 y declaró ser comerciante con domicilio en la calle Paula Albarracín al 1.962 de Guaymallén, era llevarse un rodado. Este vehículo se encontraba bajo resguardo oficial desde el año pasado.

Pero el reporte oficial indica que el jefe del departamento administrativo, Fernando Walter Monroy Maza, advirtió la irregularidad. Al revisar los papeles presentados, el funcionario detectó el problema y frenó la entrega.

La presentación de los documentos truchos y la sospecha de estafa

De acuerdo con el informe, la documentación aportada estaba adulterada. El detalle que alertó a los controladores fue que los papeles contenían datos correspondientes a un titular ya fallecido.

De hecho, figuraban fechas posteriores a la muerte de ese titular.

Frente a esta situación, desde el predio dieron aviso a las autoridades. Con los Preventores en la escena, solicitaron directivas a la Justicia para saber cómo proceder. El individuo que pretendía realizar el trámite quedó aprehendido por el personal municipal.

¿Hay una banda detrás?

El caso sale a la luz poco después de que explotara la investigación por el "Corsa blanco", otra irregularidad descubierta tras un accidente ocurrido el 30 de julio en el Acceso Sur, protagonizado por un coche que había sido secuestrado en una playa municipal de Capital en 2022.

El caso del Corsa blanco, paso a paso.

Aquel vehículo pertenecía a Nora Cadelago, fallecida ese mismo año, pero fue retirado en junio de 2025 mediante un poder presuntamente falsificado y utilizando la identidad de Pablo Núñez, quien denunció que habían duplicado su DNI.

La Justicia investiga ahora la falsificación de firmas y sellos notariales, la usurpación de identidad y las responsabilidades de quienes intervinieron en la maniobra.

Producción periodística: Matías Pascualetti/radio Nihuil.