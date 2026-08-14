Un hombre oriundo de Guaymallén terminó aprehendido por sospechas de estafa. Todo empezó alrededor de las 13 de este viernes, cuando se presentó en la dependencia municipal para recuperar un vehículo que estaba retenido desde el 2025. Inmediatamente muchos recordaron el caso del "Corsa blanco" que se destapó en un móvil del periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil.
Otra vez un hombre intentó retirar un auto con documentos truchos y quedó aprehendido por posible estafa
Fue a buscar un rodado retenido, pero presentó documentos falsos de una persona fallecida y quedó a disposición de la Justicia por una presunta estafa
Sin embargo, el trámite se frenó al intentar acreditar la propiedad mediante la falsificación de documentos: los papeles eran truchos.
Quiso recuperar su auto en la playa de secuestros
El episodio ocurrió en la Playa Municipal de Tránsito. Este predio funciona como la playa de secuestros del centro. Allí se presentó un individuo identificado por las autoridades como Nahuel Héctor S.V.
El objetivo del hombre, quien nació el 9 de abril de 1996 y declaró ser comerciante con domicilio en la calle Paula Albarracín al 1.962 de Guaymallén, era llevarse un rodado. Este vehículo se encontraba bajo resguardo oficial desde el año pasado.
Pero el reporte oficial indica que el jefe del departamento administrativo, Fernando Walter Monroy Maza, advirtió la irregularidad. Al revisar los papeles presentados, el funcionario detectó el problema y frenó la entrega.
La presentación de los documentos truchos y la sospecha de estafa
De acuerdo con el informe, la documentación aportada estaba adulterada. El detalle que alertó a los controladores fue que los papeles contenían datos correspondientes a un titular ya fallecido.
De hecho, figuraban fechas posteriores a la muerte de ese titular.
Frente a esta situación, desde el predio dieron aviso a las autoridades. Con los Preventores en la escena, solicitaron directivas a la Justicia para saber cómo proceder. El individuo que pretendía realizar el trámite quedó aprehendido por el personal municipal.
¿Hay una banda detrás?
El caso sale a la luz poco después de que explotara la investigación por el "Corsa blanco", otra irregularidad descubierta tras un accidente ocurrido el 30 de julio en el Acceso Sur, protagonizado por un coche que había sido secuestrado en una playa municipal de Capital en 2022.
Aquel vehículo pertenecía a Nora Cadelago, fallecida ese mismo año, pero fue retirado en junio de 2025 mediante un poder presuntamente falsificado y utilizando la identidad de Pablo Núñez, quien denunció que habían duplicado su DNI.
La Justicia investiga ahora la falsificación de firmas y sellos notariales, la usurpación de identidad y las responsabilidades de quienes intervinieron en la maniobra.
Producción periodística: Matías Pascualetti/radio Nihuil.
En pocas palabras
- Documentos falsos: hombre aprehendido al intentar retirar un vehículo retenido con papeles truchos de un fallecido.
- Identificación: el individuo presentó documentación adulterada en la Playa Municipal de Tránsito.
- Proceso judicial: la Justicia ordenó el secuestro de la documentación y el traslado del implicado al Polo Judicial.