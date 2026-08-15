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Qué dijo Pipo Gorosito sobre la visita de la barra al plantel de San Lorenzo: "Vinieron a..."

San Lorenzo atraviesa un presente complicado. Tras la derrota en el clásico, la barra visitó al plantel. Pipo Gorosito reveló detalles de esa charla

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
pipo Gorosito se refirió a la visita de la barra brava de San Lorenzo.

pipo Gorosito se refirió a la visita de la barra brava de San Lorenzo.

San Lorenzo no tiene paz. Tras la derrota con Huracán en el clásico, que se disputó en el Nuevo Gasómetro, miembros de la barra brava se apersonaron en el entrenamiento del plantel profesional. En este sentido, quien se refirió a lo sucedido fue Néstor Gorosito.

El actual director técnico, palabra autorizada para hablar de lo que sucede en el Ciclón, se refirió a lo sucedido en la Ciudad Deportiva. "La realidad es que han hablado muy bien con nosotros", aseguró en TyC Sports.

Pipo Gorosito habló del presente de San Lorenzo.

Pipo Gorosito habló del presente de San Lorenzo.

La palabra de Pipo Gorosito

Para comenzar, el DT de San Lorenzo manifestó: "La realidad es que han hablado muy bien con nosotros, vinieron a preguntar cuáles pueden llegar a ser los por qué de este momento y le dije lo que estoy hablando con ustedes: 'Se necesita tiempo de trabajo'".

Llevamos poco y debido a las inhibiciones de dirigencias anteriores, no podíamos habilitar a los jugadores, ahora lo lograron, pero el arrastre de problemas hace que desencadene en momentos que son incómodos y difíciles", sumó Gorosito al revelar los motivos que llevaron a esta visita.

En la misma línea, el entrenador de San Lorenzo resaltó que lo que necesita es seguir trabajando: "Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico".

Antes de despedirse, Pipo bancó a la actual dirigenciaencabezada por Marcelo Culotta, ya que "no va a resolver en 50 días el arrastre de hace años".

"Hoy es un equipo apurado San Lorenzo. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferencia en qué zonas distraer para después llegar a la definición", sentenció Gorosito.

San Lorenzo recibe a Unión

Tras la derrota ante Huracán, San Lorenzo vuelve a jugar ante su gente. Este sábado, desde las 14.30, el Ciclón se verá las caras con Unión en el Nuevo Gasómetro.

Pipo Gorosito pondría en cancha, desde el inicio, a: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.

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