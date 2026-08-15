Qué dijo Pipo Gorosito sobre la visita de la barra al plantel de San Lorenzo: "Vinieron a..."

Llevamos poco y debido a las inhibiciones de dirigencias anteriores, no podíamos habilitar a los jugadores, ahora lo lograron, pero el arrastre de problemas hace que desencadene en momentos que son incómodos y difíciles", sumó Gorosito al revelar los motivos que llevaron a esta visita.

En la misma línea, el entrenador de San Lorenzo resaltó que lo que necesita es seguir trabajando: "Se mejora con trabajo, no hay otra forma. El torneo empezó hace 20 días, pero hemos jugado mucho, cuatro partidos, con el agravante del clásico".

Antes de despedirse, Pipo bancó a la actual dirigenciaencabezada por Marcelo Culotta, ya que "no va a resolver en 50 días el arrastre de hace años".

"Hoy es un equipo apurado San Lorenzo. Desde que sale la pelota del arco tiene que terminar en pase gol y nos cuesta diferencia en qué zonas distraer para después llegar a la definición", sentenció Gorosito.

San Lorenzo recibe a Unión

Tras la derrota ante Huracán, San Lorenzo vuelve a jugar ante su gente. Este sábado, desde las 14.30, el Ciclón se verá las caras con Unión en el Nuevo Gasómetro.

Pipo Gorosito pondría en cancha, desde el inicio, a: José Devecchi; Nicolás Blanco, Emiliano Amor, Danilo Arboleda, Teo Rodríguez Pagano; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.