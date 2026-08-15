Marcos Rojo tras la derrota de Racing: profunda autocrítica y "disculpas a la gente"

Una vez finalizado el encuentro, Marcos Rojo alzó la voz ante los micrófonos de ESPN. El zaguero central, uno de los referentes del equipo de Juan Pablo Vojvoda, dio la cara por el equipo.

Para comenzar, el zaguero de Racing aseguró que: “De esto se sale con trabajo. No nos está alcanzando, en la semana le metemos y le metemos. Pedirles disculpas a la gente, porque no pudimos ganar en casa. Nos llegan una vez y nos convierten. Parece que la pelota no quiere entrar para nosotros”.

A su vez, aseguró que en el día a día los futbolistas dejan todo: “En la semana nos rompemos el alma laburando con lo que tenemos. Entiendo el enojo de los hinchas, pero hay que tener un poco de paciencia. Hay muchos jóvenes en el plantel, chicos que están surgiendo de la Reserva. Hay que apoyarlos”.

“Hoy era un partido vital porque veníamos de dos derrotas. Ahora hay que apretar los dientes y mañana arrancar de nuevo. Hay que buscar la clasificación en la Copa Argentina y también está el partido con Boca. Vamos a seguir metiéndole con todo”, sentenció Marcos Rojo.