Usar collares no es una tendencia, sino una forma de mostrarse ante los demás: qué significa para la psicología

Los collares, los anillos o las pulseras cumplen una función decorativa, pero también simbólica, pues ayudan a expresar estilo, identidad, emociones y otros estados o sentimientos. Por eso, la psicología sugiere que hay significados más profundos sobre usar collares.

Las personas reflejan sus estados internos a través de la elección de objetos externos. Por ejemplo, el color, el material y el diseño de los collares pueden revelar rasgos psicológicos y necesidades emocionales.

Para la psicología, usarlos puede aumentar la confianza personal, reflejando a una persona más segura y atractiva al usar sus collares de cadena favoritos. También es una forma de regular las emociones como la tranquilidad ante momentos de angustia o ansiedad.

La psicología le da otro significado al uso de collares, uno más simbólico.

Otro aspecto importante es que el uso de ciertos tipos de collares puede influir en la primera impresión que los demás tienen de quien los lleva, mejorando así la calidad de las interacciones sociales.

De esta forma, psicológicamente, usar un collar de cadena es un método de autoexpresión no verbal que permite a las personas transmitir su personalidad, emociones y valores, donde el diseño y la forma de llevar un collar pueden funcionar como un símbolo social, ayudando a quien lo usa a establecer y mantener su imagen personal en las interacciones sociales.