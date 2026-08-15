El paso a Chile sigue cerrado y solo se puede llegar hasta Uspallata por la nieve en alta montaña

Vialidad Nacional informó que hay presencia de nieve sobre la calzada y sectores donde puede formarse hielo, por lo que equipos y personal trabajan en distintos puntos del corredor.

El pronóstico indica que estas condiciones continuarán durante el fin de semana y se extenderían hasta la mañana del lunes feriado.

El Paso Pehuenche también está cerrado por nieve

En el sur de Mendoza, el Paso Internacional Pehuenche, sobre la Ruta Nacional 145, también permanece cerrado para cruzar hacia Chile.

El tránsito interno está permitido únicamente hasta la zona de Las Loicas. Desde Cajón Grande hasta el límite internacional, la ruta permanece bloqueada por la acumulación de nieve y las bajas temperaturas.

El camino a Las Leñas, habilitado: cómo están las rutas hacia los principales destinos de nieve

La Dirección Provincial de Vialidad también informó sobre el estado de distintos caminos de la provincia afectados por las condiciones meteorológicas.

Ruta Provincial 222, hacia Las Leñas: se registran nevadas y posibles sectores con hielo. El tránsito está habilitado con precaución y es obligatoria la portación y el uso de cadenas cuando sea requerido.

se registran nevadas y posibles sectores con hielo. El tránsito está con precaución y es obligatoria la portación y el uso de cadenas cuando sea requerido. Ruta Provincial 89, hacia Potrerillos y Vallecitos: hay hielo sobre la calzada desde la zona de Guardaparques. Es obligatoria la portación de cadenas y trabajan equipos de Vialidad Provincial.

hay hielo sobre la calzada desde la zona de Guardaparques. Es obligatoria la portación de y trabajan equipos de Vialidad Provincial. Ruta Provincial 220, hacia El Sosneado: permanece intransitable por la acumulación de nieve.

permanece por la acumulación de nieve. Ruta Provincial 226, entre Las Loicas y el Paso El Planchón: está intransitable desde Las Tapaderas hasta El Azufre debido a la acumulación nívea.

Recomiendan circular con precaución

Para los tramos que permanecen habilitados, las autoridades recuerdan que es obligatorio llevar cadenas en el Corredor Andino para utilizarlas si las condiciones o el personal vial lo requieren.

Del lado chileno también se registran nevadas. El paso a Chile sigue cortado.

Vialidad Nacional también advirtió que las condiciones pueden cambiar por el estado del tiempo y recomendó reducir la velocidad y circular con precaución, especialmente en sectores donde pueda haber hielo, nieve o derrumbes.

Ante posibles crecidas o tormentas, se recomienda evitar el cruce de sectores que puedan quedar afectados por flujos aluvionales.